La Unión Docente Argentinos (U.D.A.) Seccional Formosa, informa a sus afiliados, a la ciudadanía y a la comunidad educativa que participaron activamente en la movilización convocada para el día 12 de mayo del corriente, marchando a la plaza de mayo de la ciudad de Buenos Aires en defensa de las Universidades, la educación pública, gratuita e inclusiva y para que se cumpla la Ley de Presupuesto Universitario.

En este sentido, a pesar de que el Gobierno Nacional, intentó deslegitimar la masiva movilización convocada por sectores de la educación en reclamo del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional y ratificada por la Corte Suprema de la Nación, tras a ver sido vetada por el Ejecutivo Nacional, no logro subestimar de ninguna manera en razón que: los educadores, alumnos, centrales sindicales, organizaciones sociales, representantes de los distintos espacios políticos y la ciudadanía en general se avocaron y se manifestaron en contra del modelo económico, la política de ajuste, retroceso salarial, éxodo docente y deterioro del presupuesto de educación en un cuarenta porciento (40%) menos, desde que está gobernando por el régimen del Presidente Javier Milei.

Constituye una clara violación de los derechos docentes y de alumnos, que conlleva a un déficit del sistema educativo, atentando de sobre manera a las instituciones y en menoscabo de la democracia y el federalismo.

Consideramos a la educación como única herramienta de ascenso social que junto con el trabajo dignifica al docente, lo que no debe ser suprimida por el experimento libertario, que lejos de gobernar en beneficio del pueblo, es administrando a través de sus emocionalidades y no de acuerdo a un plan de gobierno, pero no es extraño porque nunca lo tuvo, solo comprende a unos pocos, su arribo fue aprovechar el momento de debilidad de la gente y atizar el fantasma del peronismo utilizado como único argumento, lo que pone en evidencia el pánico que ostentan.

Es nuestra labor defender y rechazar todas las medidas que afectan a la educación, por lo que esta Organización Sindical respalda cualquier convocatoria que tenga como fin lograr una respuesta concreta por parte del gobierno nacional que nos devuelvan las políticas de estado, que garanticen el acceso a la educación y ofrezcan los escenarios necesarios, de manera que exista mayor equidad e igualdad de condiciones para todos los que componen el sistema educativo de nuestra querida república argentina.







