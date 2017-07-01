Formosa lanzó una capacitación en asociativismo para docentes de escuelas agrotécnicas

En el marco de un convenio celebrado entre la Subsecretaría de Economía Social, el Ministerio de Cultura y Educación y la Fundación Grupo Sancor Seguros, se dio inicio a la Certificación Docente en Cooperativismo y Mutualismo, que capacitará a 33 docentes de establecimientos con orientación agrotécnica de la Provincia de Formosa a lo largo de once semanas.

La apertura del ciclo contó con la participación del presidente del INAES, Dr. Marcelo Collomb, y del Subsecretario de Economía Social de la Provincia, Cr. Ricardo Fischer, acompañado además por el Director de Asociativismo, Cr. Javier Capra, y el coordinador del área de capacitación del organismo, Prog. Rodrigo Gaudino.

La propuesta formativa, denominada "Certificación Docente en Cooperativismo y Mutualismo", se inició este 18 de mayo y se desarrollará a lo largo de cuatro módulos de formación. La misma cuenta, además, con el aval del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, que emitió el instrumento legal pertinente.

El Subsecretario de Economía Social explicó que el programa tiene como objetivo central certificar a docentes del nivel secundario con orientación agrotécnica en los principios del cooperativismo y mutualismo, habilitándolos para promover y acompañar las creaciones de entidades asociativas, tales como consorcios de cooperación, cooperativas o mutuales.

En ese sentido, Fischer sostuvo que "esta capacitación constituye una oportunidad concreta de alto impacto para fortalecer la cultura asociativa en las comunidades rurales de Formosa, articulándose de manera natural con las políticas de economía social que el Gobierno provincial sostiene y desarrolla".

Asimismo, el funcionario anunció que, una vez finalizada esta certificación, la Subsecretaría de Economía Social dictará un módulo adicional a los mismos docentes referido a Consorcios de Cooperación, como una estrategia alternativa en el marco de las políticas provinciales de impulso al trabajo asociativo.

La propuesta reviste especial relevancia para la provincia en razón de la sinergia directa con las políticas públicas de economía social que el Gobierno formoseño viene consolidando desde hace más de dos décadas, particularmente en articulación con el Instituto PAIPPA y los consorcios y cooperativas paipperas conformadas, así como con los programas provinciales Nutrir y Soberanía Alimentaria. Estas políticas agrupan a familias productoras organizadas en formas asociativas a lo largo de todo el territorio provincial, con fuerte presencia en las áreas rurales del interior.

En este escenario, los maestros y profesores de las escuelas rurales y agrotécnicas, que se vinculan cotidianamente con estas comunidades productoras, se constituyen en el canal natural para transmitir y consolidar la cultura asociativa desde edades tempranas.



