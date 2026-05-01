Consejo de la Abogacía: Asumieron las autoridades de la lista única “Unidad y Compromiso”

En el marco de un acto realizado este martes, asumieron las nuevas autoridades del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa por la lista única “Unidad y Compromiso”. El presidente, Doctor Horacio Gustavo Gorleri, resaltó la importancia del acto y el compromiso compartido por toda la matrícula.

Durante la ceremonia, Gorleri destacó la importancia de este nuevo período de gestión y agradeció la confianza depositada por los matriculados.

La actividad contó con la presencia del Vicegobernador de la Provincia, Doctor Eber Solís, la Fiscal de Estado, Doctora Stella Maris Zabala, Ministra Secretaria General del PEP, Dotora Cecilia Guardia Mendonca, Secretaria de Estado Legal y Técnica Doctora Grissel Insfran, Presidente Provisional de la Legislatura Doctor Armando Felipe Cabrera y representantes de los tres poderes.



Compromiso renovado

En diálogo con la prensa, el Doctor Gorleri subrayó el compromiso renovado de la institución: “Nos toca asumir nuevamente con la Comisión Directiva y la Comisión de Jóvenes Abogados. Renovamos el compromiso con todos los profesionales de la abogacía y con la sociedad”, expresó.

El titular del Consejo detalló que se mantuvieron las autoridades en la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión Directiva, mientras que en la Comisión de Jóvenes se produjo un cambio en la Vicepresidencia.

Agradeció a los integrantes de la gestión anterior, al Gobierno Provincial y a los colegas que acompañaron el proceso electoral.

“Esto demuestra que se hicieron bien las cosas. Una lista única de unidad es el reflejo de un trabajo serio y de un cronograma electoral transparente”, señaló.

Gorleri enfatizó que el principal objetivo de la nueva gestión será “la defensa del ejercicio de la profesión, el control de la matrícula, el respeto a la ética profesional a través del Tribunal de Conducta y el permanente acompañamiento a los matriculados”.

Además, adelantó que se intensificará el programa de capacitaciones tanto en la capital como en el interior provincial, con disertantes de otras provincias y la colaboración del Poder Judicial.

Defensa de la Universidad Pública

Al ofrecer su discurso en la apertura de la ceremonia, el Doctor Gorleri se sumó al reclamo por la defensa de la universidad pública y en contra de su desfinanciamiento: “Apoyamos la marcha por la defensa de la Universidad Pública, sobre todo aquellos que venimos de esa universidad y que tenemos hijos estudiando en ella. La universidad es fundamental para el futuro del país y para el ascenso social”, afirmó.

Voto de confianza de los matriculados

Por su parte, la Fiscal de Estado, Doctora Stella Maris Zabala, valoró la realización del acto y el reencuentro con los abogados.

“Es muy importante y muy positivo. Estamos muy contentos de estar aquí”, expresó.

Zabala interpretó la ratificación de la conducción como “un claro voto de confianza” de los matriculados hacia la gestión y las propuestas de capacitación continua”.

Destacó la realización de cursos con disertantes de otras provincias, la colaboración de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y el trabajo territorial tanto en la capital como en el interior.

“Todo lo que sea capacitación y formación es bienvenido. La Fiscalía de Estado y el Gobierno de la Provincia acompañan y seguirán acompañando estas iniciativas”, concluyó.

Autoridades:

Comisión Directiva: Presidente electo, Doctor Horacio Gustavo Gorleri. Vicepresidente electa: Doctora Sandra Graciela Báez.

Comisión de Jóvenes: Presidencia Doctora Valeria Méndez. Vicepresidencia: Doctor Marcelo De Los Santos.







