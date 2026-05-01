Vizcaíno puso en valor las capacitaciones brindadas en El Potrillo por REFSA Hidrocarburos

Aseguró, también, que la localidad se ha desarrollado notablemente en infraestructura lo que significó una mejora en la calidad de vida de la población.

El dirigente justicialista del oeste formoseño y ex diputado provincial, Roberto Vizcaíno, se refirió a la serie de capacitaciones en El Potrillo que realizó, la semana pasada, REFSA Hidrocarburos, de los cuales participaron cerca de 60 personas.

“El año pasado también hemos realizado tres talleres: electricidad, refrigeración y mecánica ligera, que vamos también a continuarlos. Esto es importante, dar talleres de refrigeración y electricidad en El Potrillo, a 550 kilómetros de Formosa, en una localidad que antes decían lejano oeste pero hoy significa que hay mejores condiciones de vida, porque para dar estos cursos primero debió haber energía eléctrica y que el pueblo pueda acceder a ella”, sostuvo.

En ese sentido, el referente describió cómo era antes llegar hasta el lugar, en la década del 70’, y enumeró el desarrollo que tuvo la zona en cuanto a la apertura de caminos, enripiado y mejoramiento de rutas, la llegada del agua potable y la energía eléctrica que, aseguró, mejoraron la calidad de vida de las comunidades.

“Y un dato, entre paréntesis, la población de Ramón Lista, de acuerdo al último censo del 2022, aumentó un 26%, eso es un indicador que han mejorado las condiciones de vida, que es gracias a lo que es la infraestructura que se va desarrollando en el marco del Modelo Formoseño”, indicó.

Y añadió: “La llegada de la conectividad también significa hoy tener escuelas secundarias, institutos terciarios, recordemos ya en la década del 70 cuando llegamos, en el oeste, la luz un grupo electrógeno local en Ingenieros Juárez, desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche, y desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, no había un solo médico en el hospital”.

De esta manera, Vizcaíno ratificó que “han mejorado las condiciones porque el crecimiento de la población se da cuando tenemos agua, salud, educación”; y cuestionó que “estamos llegando a una situación social y política muy crítica donde se quitan todos los derechos a nivel nacional”.

“Con los jubilados, los discapacitados hasta se les ha quitado el derecho a poder viajar y trasladarse, los que tienen que hacer tratamiento oncológico y por otras situaciones, en fin, si vamos enumerando la desocupación, la reducción de los medicamentos que va cubriendo la provincia con mucho esfuerzo”, lamentó.

Por último, el ex legislador habló sobre el pedido de intervención de Paoltroni y lo catalogó como “impresentable” y “alguien que sólo conoce el interior por el campo, con los remates, comprando”.

“Ese es el conocimiento que tiene de Formosa, llegó al Senado con la minoría y su campaña y no volvió más, no ha hecho una recorrida más, prometió que iba a volar en el helicóptero, voló a caballo y no recorrió nunca más la provincia, es una persona que no tiene ningún compromiso”, apuntó.

Y cerró: “Sabemos que la intervención significa que venga gente de afuera y la gente no está de acuerdo, ya se manifestaron desde los últimos rincones de la provincia, parajes, comunidades, en contra de este pedido y condenando esta postura”.



