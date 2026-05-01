La Legislatura aprobó proyecto de rechazo al desfinanciamiento nacional en salud

Mediante esta resolución del Poder Legislativo de la provincia de Formosa, se exhorta a que el Gobierno nacional modifique esta actual política sanitaria de ajustes y recortes de las partidas presupuestarias asignadas.

En la sesión ordinaria de la Legislatura de la provincia de Formosa, se aprobó un proyecto que rechazó y repudió la actual política sanitaria nacional de desfinanciamiento permanente y sistemático por parte de la actual gestión del presidente Javier Milei.

Del mismo modo se advirtió por la arbitraria salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin aval del Congreso de la Nación. Para su aprobación en la noche del jueves 28, se contó con los votos de legisladores y legisladoras del bloque del Partido Justicialista.

En líneas generales, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la legisladora que integra esa bancada, la doctora Cristina Mirassou, señaló que se impulsó esta iniciativa “ante la preocupación por las consecuencias y su impacto en lo inmediato y el futuro próximo de la salud de la población argentina”.

Durante la sesión, pormenorizó sobre los recortes presupuestarios, la reducción de programas sanitarios nacionales y la discontinuidad de políticas públicas destinadas a la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la provisión de medicamentos esenciales, la vacunación y la atención de los sectores más vulnerables de la población.

También el martes 26, en reunión de comisiones, se aprobó un dictamen en torno a estas cuestiones, donde brindó un amplio informe a los legisladores el director de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, puntualizó.

“Así que ante el daño que se está haciendo a la población argentina esta política sanitaria”, la legisladora pidió a Nación que la revea, lo mismo que lo dispuesto en la OMS.

En ese punto, señaló que “la Argentina ingresó a la OMS, como país societario, en el año 1948, por una Ley N° 13.914”. “Eso significa que para salir tenía que haber pasado por el Congreso, pero eso no sucedió”, advirtió, sino que “el Ejecutivo Nacional lo presentó incumpliendo esa ley, solo para emular lo que había hecho Estados Unidos, como viene actuando en materia de política exterior” esta gestión libertaria.











