Tarde de bingo y encuentro para adultos mayores

La Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Formosa realizó recientemente una jornada de bingo destinada a adultos mayores, como parte de las actividades que viene impulsando para generar espacios de encuentro, integración y participación entre vecinos.

La propuesta tuvo una muy buena concurrencia y se desarrolló en un clima alegre, con música, sorteos, regalos y premios para quienes participaron del juego.

Más allá de la actividad recreativa, el encuentro permitió compartir una tarde distinta, volver a encontrarse, conversar y disfrutar de un momento pensado especialmente para quienes muchas veces encuentran en estas propuestas una oportunidad para salir de la rutina y sentirse acompañados.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una política de cercanía con la comunidad, que busca llegar a los distintos sectores con iniciativas simples, pero valiosas para la vida cotidiana.

El bingo, en ese marco, fue también una excusa para fortalecer vínculos, promover la integración vecinal y reconocer el lugar que ocupan los adultos mayores en la ciudad.

La jornada cerró con música, aplausos y la satisfacción de haber compartido una tarde cálida, donde el juego, los premios y la participación fueron parte de un mismo gesto comunitario.



