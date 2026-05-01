Violento enfrentamiento en Villa hermosa: 3 heridos, 2 detenidos y un arma secuestrada

• ⁠Durante el enfrentamiento un hombre, de 43 años, recibió un disparo en la pierna. La Policía secuestró un automóvil con un arma, un bate y otros elementos de interés

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y del Comando Radioeléctrico Policial Zona Uno intervinieron en un violento incidente, donde varias personas resultaron lesionadas y dos sujetos terminaron detenidos.

La intervención ocurrió el sábado por la noche, sobre avenida 9 de Julio, detrás de la Escuela Normal, donde vecinos alertaron sobre gritos, agresiones y detonaciones de arma de fuego en los pasillos del sector.

Al llegar, los uniformados observaron un enfrentamiento entre varias personas.

Según los testimonios recabados en el lugar, el conflicto se habría originado por hechos de robo ocurridos días atrás, lo que derivó en una agresión contra dos vecinos.

Como resultado del ataque, comprobaron que un hombre sufrió una herida de arma de fuego calibre 22 en el muslo derecho.

También, una mujer de 29 años presentaba lesiones compatibles con el roce de un proyectil y traumatismos en el rostro y la cabeza. En tanto que otro joven de 27 años resultó herido con un arma blanca tipo machete en el cuero cabelludo.

Los lesionados fueron asistidos por personal del SIPEC y trasladados al Hospital Central, para una mejor atención médica.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron un Chevrolet Astra en cuyo interior hallaron un arma de fuego presuntamente calibre 22, un bate de béisbol, vainas servidas, cartuchos, entre otros elementos.

Asimismo, dos jóvenes de 22 y 25 años fueron aprehendidos acusados de participar del hecho y quedaron a disposición de la Magistratura interviniente.



