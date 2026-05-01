Secuestraron motocicletas, moto partes y detuvieron a dos sujetos

• Los procedimientos fueron realizados en distintos sectores de la ciudad en el marco de una importante investigación

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales llevaron adelante un importante despliegue que permitió secuestrar tres motocicletas, dos Honda Wave y otra Zanella ZB con pedido activo, motopartes, herramientas, dinero en efectivo y detener a dos sujetos imputados en dos causas judiciales.

Las tareas investigativas incluyeron trabajos de campo, que permitieron reunir elementos probatorios suficientes para solicitar una orden de allanamiento en una vivienda del barrio Simón Bolívar, de esta ciudad.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron motocicletas denunciadas como sustraídas y numerosas partes de rodados, que se presume eran desarmados para comercializar.

Asimismo, en distintos operativos realizados, los efectivos detuvieron a varios hombres involucrados en distintos hechos delictivos contra la propiedad, entre ellos, un malviviente intensamente buscado por la fuerza provincial.

Por otra parte, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron fotográficamente todas las intervenciones.

Los detenidos y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.