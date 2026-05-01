Ernesto Saporiti advirtió sobre la importancia de actuar correctamente tras un choque y realizar la denuncia al seguro

El productor asesor de seguros, secretario general de la Federación Económica de Formosa e integrante de APASFOR, Ernesto Saporiti, explicó cuáles son los pasos que deben seguir los conductores luego de un choque leve y remarcó la importancia de cumplir con las normas para evitar inconvenientes posteriores al momento de realizar reclamos ante las compañías aseguradoras.

Saporiti aclaró que la ley de tránsito no prohíbe mover los vehículos después de un choque menor, salvo en casos donde existan lesiones o víctimas fatales, situaciones en las que debe intervenir la policía científica para determinar responsabilidades. No obstante, recomendó sacar fotografías de la posición de los vehículos y de los daños antes de moverlos, para dejar constancia de lo ocurrido y facilitar cualquier trámite posterior.

Asimismo, indicó que muchas veces las personas intentan resolver el problema entre particulares sin dar intervención policial, algo que consideró un error frecuente. Explicó que cuando no existe un acta policial, cada conductor puede luego brindar una versión distinta de los hechos ante la aseguradora, lo que genera demoras, conflictos e incluso rechazos en los pagos de los siniestros.

El referente de APASFOR también recordó que es fundamental realizar la denuncia administrativa ante la compañía de seguros dentro de las 72 horas corridas posteriores al hecho. Además, señaló que en situaciones donde uno de los vehículos se da a la fuga, es importante intentar registrar la patente y conseguir testigos que puedan aportar datos y colaborar en el reclamo correspondiente.

Finalmente, Ernesto Saporiti destacó la importancia de contar siempre con el acompañamiento y asesoramiento de un productor asesor de seguros matriculado, ya que se trata de profesionales capacitados para orientar correctamente a los asegurados, brindar respaldo en cada etapa del proceso y ofrecer la alternativa más confiable al momento de resolver cualquier inconveniente relacionado con un siniestro vial.