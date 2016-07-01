Vialidad Provincial concretó trabajos de estabilizado granular en el acceso al barrio San Jorge

A pesar de la paralización de la obra pública nacional, la gestión provincial continúa su marcha, materializando con fondos propios más concreciones que transforman la vida de los vecinos.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), realizó trabajos de estabilizado granular en el acceso al barrio San Jorge de la ciudad de Formosa.

Se trata de una obra fundamental que mejora la circulación, brinda mayor seguridad y garantiza conectividad para las familias del barrio, incluso en días de lluvia.

“Fue la construcción del estabilizado granular o enripiado del acceso principal a este barrio, una obra solicitada por los vecinos que el Gobierno provincial está ejecutando en base a esa necesidad para dar una solución definitiva a esta problemática”, explicó a AGENFOR el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la DPV.

Según detalló, la intervención es en una extensión total de 1000 metros, aclarando que ello también incluye los desagües pluviales, por lo que previamente se efectuaron los trabajos de cuneteo, canalización y limpieza de los canales principales. Además, la construcción de una importante alcantarilla que permite optimizar el drenaje pluvial en esa zona.

Para dichos trabajos, Vialidad Provincial afectó una veintena de trabajadores, mientras que en maquinarias se dispusieron motoniveladoras, retroexcavadoras, compactadores, camiones, volcadores, al igual que un tractor con rastra.

En ese sentido, el ingeniero Caffa puso en valor el hecho de “poder contar con esos recursos, estas herramientas que tiene el organismo, merced a una apuesta que ha realizado el Gobierno provincial, a partir de una decisión del gobernador Gildo Insfrán, dando soluciones como estas al pueblo, en base a un Estado presente”.

Por su parte, Gastón, vecino del barrio, destacó que “estamos muy contentos por esta respuesta del Gobierno provincial. Vinieron, nos explicaron (los trabajos) y cumplieron. Así que muy agradecidos”.

A su turno, Cristina, otra vecina, resaltó la importancia de estas obras para el barrio, subrayando que representan una mejora concreta en la calidad de vida de la comunidad y una respuesta a una necesidad. “Es algo muy importante para nosotros. Quiero agradecerles a Vialidad Provincial y al Gobernador”, expresó muy emocionada.