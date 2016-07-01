Congreso del PJ: “Se llamó a la unidad de acción y de concepción de cara a las elecciones de 2027”

El Doctor Armando Felipe Cabrera se refirió al Congreso Nacional del Partido Justicialista realizado el martes pasado, que se desarrolló bajo modalidad mixta (presencial y virtual) y fue presidido por el gobernador Gildo Insfrán.

Cabrera, presidente de la Junta Electoral Nacional del PJ, explicó que durante el encuentro se abordaron temas previstos en el orden del día, entre ellos la aprobación de balances, la intervención de los distritos de Jujuy, Misiones y Salta, y diversos asuntos de política partidaria nacional.

“Se llamó a la unidad de acción y de concepción de cara a las elecciones de 2027”, afirmó.

Asimismo, destacó que “el pueblo está esperando una respuesta de todo el peronismo nacional”.

Dijo Cabrera que el presidente del Congreso, Doctor Gildo Insfrán, envió “mensajes de contenido político para todos los peronistas del país” y se concluyó con un fuerte llamado a la unidad “para volver a ser gobierno en 2027”.

Proyecto de intervención a Formosa

En otro orden, el Doctor Armando Felipe Cabrera consideró que el proyecto del senador nacional Francisco Paoltroni de intervenir la provincia de Formosa “no tiene sentido”.

“Es una acción política de alguien que no tiene responsabilidad ni conciencia de lo que está haciendo”, sostuvo.

El dirigente justicialista aseguró que “constitucionalmente no se dan los extremos para una intervención”, y acusó al senador de querer “acceder al poder a como sea, sin respetar los mecanismos democráticos”.

“Vivimos en un país democrático, donde los gobernadores son elegidos por el pueblo. Ningún gobernador va a aceptar este tipo de cuestiones ilegítimas. No se dan las condiciones: hay paz social, funcionan los servicios esenciales y, en consecuencia, no existen las premisas constitucionales para una intervención”, aseveró.







