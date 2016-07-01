La provincia participó de una ronda internacional de promoción turística en Paraguay

Un equipo de representantes del Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, participó del “Visit Argentina Workshop”, una acción comercial y de promoción turística desarrollada en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, orientada al posicionamiento de la oferta turística argentina en el mercado paraguayo. La actividad fue organizada por Visit Argentina - INPROTUR, con la colaboración de la Embajada Argentina en Paraguay.

En representación de la provincia participaron integrantes del Área de Promoción del Ministerio de Turismo, quienes formaron parte de las rondas de negocios, espacios de networking y presentaciones institucionales junto a destinos turísticos de distintas regiones del país, organismos nacionales, operadores turísticos y referentes paraguayos.

Desde el organismo provincial, indicaron que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la promoción y comercialización de los destinos argentinos en Paraguay, consolidar vínculos con agencias de viajes, tour operadores y actores estratégicos del sector, además de generar nuevas oportunidades para ampliar la presencia de la oferta turística nacional en un mercado prioritario para la región.

Durante la jornada, desarrollada en la Embajada Argentina en Paraguay, se llevaron adelante presentaciones de destinos turísticos, capacitaciones y reuniones de intercambio comercial, en un espacio destinado a potenciar la visibilidad de experiencias, productos y atractivos turísticos argentinos. Formosa compartió escenario con representantes de Jujuy, Corrientes, Neuquén, Tierra del Fuego, Iguazú y Mar del Plata, entre otros destinos participantes.

La participación en este tipo de acciones permite continuar posicionando a Formosa como destino turístico, a través del fortalecimiento de su presencia en mercados regionales estratégicos, destacaron desde la cartera de Turismo de la provincia.



