Recalde cruzó duro a Paoltroni: “Es un chanta de cuarta, no tiene idea de nada”

El presidente del Partido Intransigente de Formosa, Luis Recalde, salió al cruce del senador nacional Francisco Paoltroni y del ex intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, tras su propuesta de intervención federal a la provincia.

“Paoltroni es un chanta de cuarta, no tiene idea de nada”, disparó Recalde con dureza. Además, reprochó no haber aportado nada concreto a Formosa más allá de apoyar al presidente Milei y avalar las leyes nacionales que, según su visión, perjudican al país.

“¿Qué carajo trajeron para Formosa, aparte de apoyar a Milei y aprobar todas las leyes que tanto daño hacen a la Patria y al pueblo argentino?”, cuestionó.

Recalde calificó el proyecto de intervención presentado en el Senado como un “show mediático” sin ningún fundamento y lo consideró un grave avasallamiento “a la Constitución Provincial, a las autonomías provinciales, a las instituciones y a la democracia”.