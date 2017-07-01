Una investigación concluyó con una detenida y una moto recuperada

• El ilícito se cometió en el barrio Liborsi y se esclareció tras un allanamiento en el 28 de Junio

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a una mujer y recuperaron una motocicleta sustraída sobre la calle Maipú al 4.600, del barrio Liborsi de la ciudad de Formosa.

Una joven de 19 años denunció que desconocidos robaron su motocicleta marca Honda Wave, del frente de una universidad privada.

Ante el caso, los investigadores iniciaron diversas tareas de campo, que incluyeron el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Como resultado de las pesquisas, se estableció la presencia de dos personas que se desplazaban en una motocicleta tipo 110 cilindradas, quienes tendrían vinculación directa con el ilícito.

Mediante los elementos de prueba reunidos, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, ordenó allanar el inmueble situado en el barrio 28 de Junio.

La medida judicial fue llevada adelante por integrantes de la Sección Robos y Hurtos, procediéndose al secuestro de una motocicleta con plásticos de una Zanella ZB de 110 cilindradas, aunque con motor y cuadro de otro rodado.

Además de un título de motovehículo, un formulario 08, diversas motopartes, herramientas, prendas de vestir presuntamente utilizadas por los autores del hecho, teléfonos celulares y una llave de fabricación casera conocida como “ganzúa”.

Durante el procedimiento, también se concretó la detención de una mujer de 32 años, imputada en la causa investigada.

Asimismo, se secuestró una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas utilizada en el ilícito, además de un teléfono celular que podría contener información de interés para la investigación.

Cabe señalar que, en el marco de las diligencias investigativas, ya se había logrado el secuestro de la motocicleta Honda Wave denunciada como sustraída, la cual fue hallada durante un procedimiento realizado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Todo lo actuado fue documentado por personal de Policía Científica, mientras que la detenida, los rodados y demás elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial.

La investigación continúa a fin de establecer la posible participación de otras personas y determinar la procedencia de los elementos secuestrados.