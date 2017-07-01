Mansilla: Secuestraron una camioneta y cargamento de cigarrillos tras fugarse de un control

• El rodado tenía colocado un dominio que no correspondía al vehículo y sus cristales y guarismos originales coincidían con otra chapa patente que registraba pedido de secuestro activo en una causa por Hurto Agravado, solicitada desde la provincia de Buenos Aires

Efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, tras una exhaustiva investigación, concretaron dos allanamientos en los barrios República Argentina y Eva Perón. Como resultado detuvieron a una mujer y secuestraron la camioneta Toyota Hilux sustraída en Buenos Aires y una gran cantidad de gruesas de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, en el marco de una causa por “Tentativa de Homicidio, Falsificación de Documento, Falsificación de Grabados Registrales y Encubrimiento de Contrabando”.

El procedimiento se inició alrededor de las 05:45 horas del sábado último, cuando personal de la Delegación Seguridad Vial Mansilla realizaba controles preventivos e identificó una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre domiciliado en el barrio Eva Perón de esta ciudad.

Durante la verificación de rutina, los uniformados detectaron inconsistencias entre la documentación presentada y los datos registrales del vehículo. Al intentar realizar una inspección más exhaustiva, el sujeto aceleró bruscamente y se dio a la fuga por la Ruta Nacional N° 11 en dirección a la ciudad de Formosa, dejando su documento y los papeles presentados.

De inmediato se activó un operativo cerrojo en distintos sectores y caminos alternativos, con intervención de las dependencias y zonas del Comando. Minutos después, el rodado embistió el control vial del acceso sur a la ciudad y continuó su fuga.

A partir de ese momento, el personal especializado en Delitos Complejos desplegó un amplio trabajo de campo en toda la ciudad, lo que derivó en dos allanamientos en la zona norte.

Con la orden del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, en la mañana de este domingo se concretaron los mandamientos judiciales.

Como resultado, detuvieron a una mujer y secuestraron del patio de la vivienda una camioneta Toyota Hilux de interés para la investigación.

Tras las verificaciones, se estableció que el rodado tenía colocado un dominio que no correspondía al vehículo. Sus cristales y guarismos originales coincidían con otra chapa patente que registraba pedido de secuestro activo en una causa por Hurto Agravado, solicitada desde la provincia de Buenos Aires.

El trabajo se realizó de manera conjunta y coordinada con personal de la Dirección General de Informática Policial, la Delegación Policía Científica – Distrito Cinco y la Dirección General de Policía de Seguridad Vial. Efectuaron tareas técnicas de verificación de seriales, levantamiento de huellas, toma de muestras para análisis de ADN, documentación fotográfica y pericias sobre el vehículo.

Asimismo, durante la inspección del inmueble se procedió al secuestro de un teléfono celular. En un depósito ubicado en el patio se hallaron 45 cajas de cigarrillos de distintas marcas, con un avalúo estimativo superior a los 50 millones de pesos. Conforme a la orden judicial, se labraron actuaciones procesales por separado.

Finalizadas las diligencias, la camioneta, los cigarrillos de contrabando y otros elementos fueron secuestrados. El avalúo total ronda los 100 millones de pesos.

La mujer detenida fue notificada situación legal y quedó a disposición del Juzgado interviniente.

Desde la Institución se destaca el profesionalismo, la coordinación operativa y la rápida intervención de las distintas áreas especializadas de la Policía de la Provincia de Formosa.