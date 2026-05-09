El gobernador Gildo Insfrán inaugurará refacciones y nuevos edificios escolares en Puesto Ramona, San Isidro y San Pablo

Con la habilitación de estas modernas instalaciones el Gobernador superará más de 1555 obras educativas durante su gestión.

En una muestra más de fortalecimiento del sistema educativo público provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará, el próximo miércoles 13, la inauguración de modernos edificios para escuelas primarias y jardines de infantes en diferentes colonias que pertenecen a la jurisdicción de General Belgrano.

Las ceremonias darán inicio a las 8.15 horas, con la inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N° 296 “Estado de España”, ubicada en sobre la Ruta Nacional N° 86, en la Colonia San Pablo. Posteriormente, a las 8.50 horas, la comitiva oficial se trasladará a la Colonia San Isidro para habilitar las flamantes instalaciones del JIN N° 14 (Anexo 8) de la EPEP N° 488 sobre Ruta Nacional N° 86 Kilómetro 1427. En cada uno de estos puntos, el gobernador Insfrán encabezará el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de placas recordatorias.

Seguidamente, a las 9.20 horas el mandatario provincial presidirá el acto central en Puesto Ramona. Allí quedarán formalmente inauguradas las obras de refacción y ampliación de la EPEP Nº 366 “República del Perú”, que se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 86 Kilómetro 1420.

Puesto Ramona

En la localidad de Puesto Ramona, Departamento Pilagás, se habilitarán las obras de refacción y ampliación de la EPEP N° 366 “República del Perú”, donde se realizó una intervención total que alcanzó los 1536 metros cuadrados, incluyendo un sector administrativo, pedagógico y de servicios.

Cuenta con acceso principal, hall, dirección, secretaría, sala de docentes y archivo; aulas; sanitarios para alumnos, adaptados y otro para docentes; biblioteca; SUM, comedor, polideportivo cubierto, cocina, despensa, patio de formación y mástil.

San Isidro

Además, Insfrán dejará habilitado el flamante edificio del JIN N° 14 - Anexo 8), ubicado en el predio de la EPEP N° 488 en la Colonia San Isidro, jurisdicción de General Belgrano.

La obra de 240 metros cuadrados destaca por sus modernos aspectos constructivos, que tiene una sala con sanitarios para niños y niñas, administración con sector de servicios, patio de formación y mástil, galerías y patio de juego.

San Pablo

Por su parte, en la Colonia San Pablo, la comunidad educativa celebrará la refacción y ampliación de la EPEP N° 296 “Estado de España”.

El establecimiento refaccionado y ampliado cuenta sector administrativo con sala de dirección, secretaría, administración, de docentes y archivo, mientras que en el sector pedagógico y apoyo, tiene biblioteca, sala de informática, dos aulas, comedor, playón de formación y polideportivo cubierto. También sanitarios, cocina, figón, depósito.

Con estas nuevas infraestructuras, el Gobierno de Formosa garantiza un entorno educativo moderno y funcional, beneficiando a cientos de niños y niñas de los niveles Inicial y Primario de la región.







