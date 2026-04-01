Un disturbio entre vecinos dejó lesionados y dos mujeres detenidas

• Se iniciaron dos causas: una contravencional y otra judicial

El personal de la Comisaría Seccional Séptima desactivó un violento desorden vecinal registrado en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa, donde detuvieron a dos mujeres.

El hecho se inició este último viernes, alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones de las manzanas Q5 y X1, donde personal policial acudió por un conflicto entre dos mujeres que se acusaban e insultaban en la vía pública.

En ese momento, ambas fueron notificadas de su situación legal y se les inició una causa contravencional.

Después, cerca de las 23:40 horas, se registró un nuevo requerimiento en el mismo sector, frente a dos locales comerciales, donde se constató un desorden generalizado entre dos grupos antagónicos que se arrojaban elementos contundentes y amenazaban.

Al llegar la Policía, varios de los involucrados ingresaron a los locales comerciales y siguieron con agresiones verbales.

Durante la intervención, un hombre de 48 años, en aparente estado de ebriedad, amenazó al personal policial e intentó resistirse al procedimiento, pero en medio de su intento de huir del lugar cayó al suelo y sufrió lesiones en el rostro.

También se denunció la utilización de un arma blanca por parte de uno de los participantes del conflicto.

Debido a la gresca, varias personas terminaron con lesiones leves y se recibieron denuncias cruzadas entre integrantes de ambas familias por amenazas, agresiones físicas y daños.

En la dependencia policial se detuvo a dos mujeres, quienes fueron notificadas de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

A raíz del caso de desorden, se inició una causa judicial caratulada “Intimidación pública, coacción, resistencia contra la autoridad, amenazas con el uso de arma blanca y lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, dándose además intervención al Juzgado de Menores.