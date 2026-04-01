Clorinda: Desbaratan un centro de distribución de drogas al menudeo en el barrio 1° de Mayo

• Secuestraron cocaína fraccionada, dinero y otros elementos

Investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas Delegación Clorinda aprehendieron a una mujer y desarticularon un centro de comercialización de estupefacientes al menudeo que operaba desde un inmueble del barrio 1° de Mayo de la segunda ciudad.

Los elementos probatorios fueron analizados por la jueza de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó el allanamiento para una vivienda ubicada en la manzana 107 del mencionado conglomerado habitacional.

La medida judicial se concretó en la tarde del jueves último, con la colaboración del personal del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR).

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron varios envoltorios de cocaína de máxima pureza, acondicionados para su comercialización, dinero en efectivo, un teléfono celular, retazos de polietileno utilizados para el fraccionamiento, entre otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la detención de una mujer mayor de edad, sindicada como responsable de la actividad ilícita investigada.

Tanto los elementos secuestrados como la aprehendida fueron puestos a disposición de la Justicia provincial.



