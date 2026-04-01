Gran cierre de la Semana de los Pueblos Originarios en Pozo Yacaré

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el desarrollo del acto de cierre de la Semana de los Pueblos Originarios realizado en la comunidad de Pozo Yacaré, una jornada cargada de identidad, participación y reconocimiento a las culturas ancestrales.

Durante el encuentro, que reunió a autoridades, comunidades y vecinos, se llevaron adelante distintas actividades que incluyeron el acto protocolar con izamiento de banderas, oración litúrgica, entonación de himnos y palabras alusivas a la fecha, además de la entrega de reconocimientos y presentaciones artísticas.

La jornada continuó con un almuerzo comunitario y propuestas recreativas como el bingo y encuentros deportivos.

Este tipo de actividades forman parte de una agenda desarrollada en Ingeniero Juárez, un pueblo intercultural y bilingüe, que mostró lo mejor de su tradicion y folklore.

Nacif remarcó la importancia de seguir generando estos espacios de encuentro y participación, reafirmando el compromiso de su gestión de trabajar de manera articulada con el Gobierno de la Provincia para acompañar a las comunidades originarias y fortalecer su inclusión en el desarrollo de la región.







