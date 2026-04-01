Por qué querrían intervenir una provincia bien administrada?

Espacio de Opinión: 𝘓𝘜𝘊𝘐𝘓𝘈 𝘋𝘜𝘙𝘌 𝘋𝘐𝘗𝘜𝘛𝘈𝘋𝘈 𝘕𝘈𝘊𝘐𝘖𝘕𝘈𝘓 𝘔𝘊

Este suelo formoseño ya tiene experiencia con los serviles chupamedias de los intereses extranjeros. Hace no tanto tiempo, se declaró la “GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA” contra la hermana República del Paraguay bajo la presidencia de Bartolomé Mitre en l864, la que finalizada por, Don Domingo Faustino Sarmiento en 1870. Los otros 2 países aliados fueron Uruguay y Brasil. Pero fue Argentina la que asumió su costo, como se dicen en estos tiempos “Argentina garpo todo” El presidente paraguayo era Francisco Solano López. Para esos entonces Paraguay tenía el mejor ejército y el desarrollo industrial más importante de la región como así también un poderoso aparato estatal que iba disminuyendo estrepitosamente la dependencia del mercado exterior. Cuando los ingleses les ofrecían préstamos al gobierno paraguayo le contestaban que Paraguay no los necesitaba. Es decir, el gobierno paraguayo era un mal ejemplo en la región. Inglaterra –además- no quería que Brasil se posesionara con su política expansionista en la región así que diseño una logística intervencionista con la que ellos se aseguraron ganar mucho al menor y/o ningún costo. De los términos del tratado surge que la paz y la seguridad eran imposibles mientras existiera el “tirano” gobierno de Paraguay, por lo que la guerra no fue contra el país sino contra su gobernante.

ADVIÉRTASE, del mismo modo, el gobierno actual de la provincia de Formosa es un mal ejemplo para los intereses de los que gobiernan el Estado Nacional y de los mega-empresarios que los pusieron. Analógicamente ablando, Tienen miedo que las y los argentinos reconozcan las virtudes del gobierno de la provincia de Formosa. Aducen: alteración del sistema republicano, falta de independencia en los poderes del estado, MENTIRA, porque todos participaron libremente en las contiendas electorales. Lo cierto es que no les dio el pine para que las y los formoseños los voten, de manera tal que puedan tener más diputadas y diputados provinciales. Los Jueces y Funcionarios Públicos del Poder Judicial son elegidos por los Diputados Provinciales a propuesta del Consejo de la Magistratura, organismo que toma exámenes de oposición y antecedentes y eleva una terna a consideración del poder legislativo provincial.

Respecto a la denuncia de persecución a opositores, MENTIRA, vale aclarar que soy Diputada Nacional –Mandato Cumplido- por el Frente Amplio Formoseño en el que represente al Partido Socialista. Soy trabajadora de uno de los tres poderes que conforman el Estado provincial, el Poder Judicial y nunca, nunca jamás, fui víctima de persecución política. Todo lo contrario, cuando me tocó trabajar en el Honorable Congreso de la Nación, no me han puesto ninguna traba ni me hicieron ninguna advertencia intimidante o coercitiva.

Asimismo, el orden constitucional nunca se ha interrumpido en la provincia de Formosa desde que lo recuperamos al finalizar la última dictadura militar en el año 1983. Momento desde el cual hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento legislativo de igualdad en materia de sexo y género:

-Ley sobre Igualdad ante la Ley de Hijos Extramatrimoniales

Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad (1985)

- Ley de Divorcio Vincular (1987)

- Ley de Cupo Femenino (1991).

- Ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y

Procreación Responsable (2002)

- Ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual

Integral (2006).

- Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009)

- Ley de Matrimonio Igualitario (2010)

- Ley de Identidad de Género (2012)

- Ley de Paridad (2017)

- Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo (2020)

-Ley Micaela para capacitar a todos los funcionarios y agentes públicos de todos los poderes y estamentos del estado Argentino. (2017)

Es importante aclarar que con la promulgación de una ley que otorga derechos no alcanza, además es necesario crear las condiciones de pleno ejercicio y accesibilidad de los derechos conferidos por una ley. Por ejemplo, respecto al derecho a estudiar (nivel inicial; primario; secundario y terciario y/o universitario), Formosa tiene el mejor el sistema educativo. Respecto al derecho a recibir atención médica, Formosa tiene el mejor sistema de Salud Pública (Salas de atención primaria de la salud en todos los barrios y localidades de la provincia, hospitales especializados (para la Madre y la Mujer; odontológicos para niños) interdistritales y de alta complejidad para realizar trasplantes de órganos y tratamientos para el cáncer. Además, siguen vigentes los convenios con Institutos más especializados de CABA y no se puede dejar de mencionar el Laboratorio Farmacéutico Medico (LAFORMED) que fabrica los medicamentos genéricos más indispensables.

Sin perjuicio, de los brutales efectos colaterales de las impiadosas y crueles políticas del Estado Nacional, las y los formoseños, tenemos tranquilidad, todavía podemos sentarnos en la vereda a disfrutar la compañía familiar y de amigos tomando mate o tereré y usando nuestros celulares.

A los requirentes de la intervención a nuestra provincia, si tan preocupados están por la calidad institucional de los poderes del Estado ¿Por qué han apoyado la Ley Base que es radicalmente un intento de cercenar derechos de los ciudadanos consagrados en nuestra Carta Magna? Si les molesta la concentración de poder: ¿Por qué permiten que el partido político para el cual están trabajando desmantele y reduzca las instituciones gubernamentales ministeriales del gobierno nacional? No se ha visto en éste último tiempo de la historia argentina una burda; nociva y abusiva concentración de poder. Si tanto les molesta el Sistema Federal ¿Por qué permiten el maltrato institucional a los habitantes de las provincias opositoras reduciéndoles en forma arbitraria las partidas presupuestarias que les corresponde por ley? ¿Por qué apoyan las políticas de despido; de cierre de pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo que deja a miles de trabajadores sin laburo es decir sin dignidad? ¿Por qué permiten que las medidas económicas nos ahoguen en deudas? ¿Por qué permiten que entreguen nuestros recursos naturales? ¿Por qué permiten que nuestros viejitos se mueran, de hambre o por falta de medicamentos? ¿Por qué se quedaron callados y no denunciaron a sus líderes cuando los dejaron a los discapacitados en la pampa y en la vía? ¿Con qué vamos a vivir si regalan todo? ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? ¿Por qué nos involucran en guerras con las que no tenemos nada que ver?

Si, prometieron que lucharían contra la corrupción, auto-percibiéndose puros; honestos e impolutos, ¿Por qué se hacen los ñembotas con la cripto-estafa “Libra” y otros hechos de corrupción que alcanzaría a altos miembros del gobierno nacional y legisladores de su partido? Todo indica que estarían gestionando para hundirnos en la peor de todas las miserias. ES MENTIRA que les importa la suerte; la vida; el bienestar y la felicidad de las y los formoseños. Lucila.-