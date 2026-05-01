Un adolescente falleció electrocutado en el barrio Urbanización San Isidro

El lamentable caso ocurrió frente a la casa de la víctima

Uniformados de la Comisaría Séptima tomaron conocimiento del ingreso de un joven de 15 años sin vida al Hospital Distrital N° 8, tras recibir una descarga eléctrica.

El hecho se registró este viernes último alrededor de las 20:20 horas frente a la vivienda del adolescente, en el barrio Urbanización San Isidro y fue llevado por su madre al mencionado nosocomio.

El personal del Destacamento Hospital Distrital N° 8 informa el ingreso de un menor sin signos vitales y de inmediato los uniformados de la mencionada comisaría acudieron al lugar y comprobaron el triste desenlace, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico.

Según las averiguaciones, la madre del joven manipulaba un carrito precario para hacer panchos cuando su hijo cruzó por el lugar y entró en contacto con la estructura metálica que suministraba energía eléctrica.

En esas circunstancias, habría sufrido la descarga eléctrica y su familia lo trasladó al hospital en forma inmediata.

Por otra parte, todo fue informado a las autoridades judiciales del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, quienes ordenaron que el cuerpo sea trasladado hasta la morgue judicial, ubicada en el barrio San Antonio para la autopsia.

Por su parte, el personal de la Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, documentó la escena del caso y operarios de la empresa REFSA realizaron un relevamiento de las condiciones eléctricas en el lugar.

Por el hecho, se labró un expediente judicial y el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.