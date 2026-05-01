La Policía brindó respuestas eficientes ante distintos ilícitos

• Los damnificados agradecieron la eficacia de las intervenciones de los servidores públicos

Efectivos policiales recuperaron objetos robados en la ciudad de Clorinda y la capital provincial, en el marco de tareas preventivas y de investigación, con el valioso aporte de la participación ciudadana.

El primero de los casos ocurrió en jurisdicción de la Comisaria Territorios Nacionales, donde personal policial que realizaba recorridas halló y secuestró de manera preventiva un tubo de gas de 10 kilos en la vía pública.

Después un vecino fue a la dependencia policial, denunció la sustracción de la garrafa, lo reconoció y lo recuperó gracias al trabajo de los auxiliares de la justicia.

El segundo ilícito fue denunciado por la encargada de una capilla del barrio Santa Margarita de Cortona, de la segunda ciudad y se iniciaron las actuaciones judiciales por el delito de Robo.

De inmediato, desde la Jefatura de la Unidad Regional Tres se dispuso las tareas investigativas y los integrantes de la brigada y del Comando Patrulla de Seguridad Urbana - Zona Uno secuestraron dos bafles y un micrófono en la Ruta Nacional N° 86 y Tercera Proyectada del barrio 6 de Enero.

En la última intervención, el personal de la Comisaría Seccional Séptima recuperó un lavarropas semiautomático denunciado como sustraído por una vecina del barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa.

El electrodoméstico fue hallado abandonado entre las manzanas “J” y “K” del mencionado conglomerado habitacional, luego de tareas investigativas y recorridas preventivas realizadas por uniformados e integrantes de la brigada.

Todos los elementos recuperados fueron documentados por efectivos de la Policía Científica y restituidos a sus propietarios, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a los autores de los ilícitos.







