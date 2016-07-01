Ultiman detalles del acto conmemorativo por el 25 de Mayo

Será el próximo lunes con horario a confirmar. Participará la comunidad educativa, funcionarios y fuerzas de seguridad.

Este miércoles 20 de mayo, en el Mástil Municipal, organismos provinciales competentes realizaron una reunión organizativa de cara al acto oficial del próximo 25 de Mayo, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Araoz, quien estuvo presente en el encuentro, anticipó que el acto oficial se realizará en dicho mástil con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional en presencia de un grupo de estudiantes, representantes del Poder Ejecutivo y fuerzas de seguridad.

“Es una fecha que está muy unida a nuestra propia historia personal, que esperan no sólo los docentes, los directivos, los alumnos de los distintos niveles y modalidades, sino que congrega también a la fuerte participación de las familias”, sostuvo.

Y añadió: “En el contexto actual que vivimos en la Argentina, es muy importante rescatar estas fechas, pero va a ser muy importante prepararnos para recuperar la patria, lo tenemos que hacer”.

Intervención federal

En otro orden, el funcionario se refirió al pedido de intervención de la provincia y lamentó que, “en nuestro Congreso de la Nación hay voceros” que hablan de ese tema pero, reprochó, “no abren la boca, no dicen una sola frase acerca del incumplimiento de la Constitución, de las leyes por parte del Poder Ejecutivo Nacional, eso es gravísimo”.

“Entonces pretenden mirarnos a nosotros sin ver la viga que tienen en sus propios ojos, están incumpliendo y dicen que en Formosa no estamos cumpliendo con las leyes y con la Constitución. Esto se ha visto pocas veces, pero fundamentalmente la respuesta donde está, está en las urnas y así va a seguir”, cerró.



