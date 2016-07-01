Formosa fortalece su proyección internacional e invita a empresas a participar de la ronda de negocios en Paraguay

La iniciativa se presenta como una oportunidad estratégica para que firmas formoseñas puedan generar contactos comerciales, presentar sus productos y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas con empresas paraguayas y de otros puntos de la región.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) con la Subsecretaria de Desarrollo Empresarial, junto al Gobierno de la Provincia y en articulación con la Unión Industrial del Paraguay, invita a empresas, pymes, industrias, emprendedores y prestadores de servicios de Formosa a participar de la Ronda de Negocios FEPY 2026, que se llevará a cabo el 3 y 4 de junio en la ciudad de Asunción, Paraguay.

La iniciativa se presenta como una oportunidad estratégica para que firmas formoseñas puedan generar contactos comerciales, presentar sus productos y servicios, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas con empresas paraguayas y de otros puntos de la región. La ronda de negocios se desarrollará en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY 2026), uno de los encuentros empresariales más importantes del país vecino.

Durante la presentación realizada en Formosa, se destacó la importancia de fortalecer la integración regional y promover espacios que permitan a las empresas locales ampliar sus oportunidades de crecimiento y vinculación comercial. En ese sentido, desde la organización remarcaron que la participación en este tipo de encuentros posibilita acceder a reuniones programadas con potenciales clientes, proveedores e inversores, favoreciendo la expansión y posicionamiento de las firmas formoseñas.

Asimismo, se resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para acompañar al entramado productivo provincial en procesos de internacionalización, intercambio comercial y generación de nuevos negocios.

La convocatoria está dirigida a empresas de distintos rubros productivos, industriales, comerciales y de servicios que busquen expandir sus vínculos y explorar oportunidades concretas de negocios en el mercado regional.

Los interesados en participar de la Ronda de Negocios FEPY 2026 pueden inscribirse https://forms.gle/gbwpeQ1Nkmq6Tgd96 y para obtener más información ingresar a www.ruedafepy.com o acercándose a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial.



