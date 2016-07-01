Solicitan a ARCA medidas paliativas moratoria amplia y alivio fiscal para contribuyentes y sectores productivos formoseños

En una acción conjunta con la Federación Económica de Formosa (FEF), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, remitieron nota oficial a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el claro objetivo es manifestar "nuestra profunda preocupación por la crisis económica y solicitar de manera urgente medidas que alivien la carga fiscal de los contribuyentes y aseguren la continuidad del empleo", sostuvieron el CP Leandro Greco, presidente del CPCEF y el CP Enrique Zanín, presidente de la FEF.

Este pedido incluye medidas paliativas, moratoria amplia y alivio fiscal para contribuyentes y sectores productivos formoseños.

El documento elaborado señala la profunda preocupación existente en los sectores comerciales, industriales, productivos y profesionales frente a la delicada situación económica y financiera que atraviesa el país, la cual impacta directamente en las pequeñas y medianas empresas, emprendedores y contribuyentes.

Asimismo el documento solicita revisar inspecciones y determinaciones de oficio correspondientes a períodos anteriores, cuyos intereses acumulados en muchos casos superan ampliamente el capital reclamado, dificultando seriamente el sostenimiento económico de las firmas locales.

Quienes rubricaron el comunicado "valoraron la unidad alcanzada entre las distintas instituciones firmantes, remarcando lo fundamental de generar espacios de diálogo institucional, además de mesas técnicas de trabajo que permitan construir herramientas fiscales razonables y sostenibles para todos los sectores involucrados".



