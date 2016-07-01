Respeto a la Democracia y a la Autonomía Provincial

La intervención federal en la provincia de Formosa, solicitada por sectores opositores, no solo es innecesaria, sino que también socavaría los principios fundamentales de la democracia y la autonomía provincial consagrados en nuestra Constitución.

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

Para avanzar en este tema, antes que nada, debemos recordar que la última elección a gobernador en Formosa, donde Gildo Insfrán obtuvo un contundente 69,92% de los votos, contrasta con el 9,49% de uno de sus principales opositores, Francisco Paoltroni. Este resultado no solo reflejó la voluntad del pueblo formoseño, sino que también planteó un interrogante: ¿Es legítimo cuestionar la democracia a través de un pedido de intervención?

Diferencias de modelos

En el ámbito provincial, el modelo de Gildo Insfrán se basa en la inclusión y el desarrollo social, priorizando el bienestar de los sectores más vulnerables. En contraste, la actual administración nacional, aliada a sectores conservadores de poder económico y medios hegemónicos, más algunos partidarios del radicalismo, los parece favorecer un enfoque que privilegia a las élites y a aquellos que critican y odian históricamente al peronismo y los trabajadores más vulnerables de la patria. Esta dicotomía se asemeja a la lucha entre el río que nutre la vida en sus márgenes y el desierto que ignora las necesidades de quienes lo rodean.

Mientras Formosa busca construir un futuro inclusivo, la Administración nacional y sus aliados a los que mencionamos en el párrafo anterior parecen más interesados en mantener el statu quo, alimentando divisiones y perpetuando un sistema que beneficia a unos pocos. En lugar de unir fuerzas para el desarrollo, se promueve un discurso que marginiza y deslegitima a quienes piensan diferente.

El principio de autonomía provincial

La Constitución Nacional, en sus artículos 121 y 122, establece que las provincias tienen derecho a dictar sus propias normas y elegir sus autoridades sin injerencia del Gobierno central. La intervención, un recurso extremo, debería ser reservado para situaciones críticas, como invasiones o sediciones, artículo 6, lo que no se evidencia en la realidad política de Formosa. La mera disidencia política o el desacuerdo con un modelo de gobierno no justifican una medida tan drástica.

La legalidad electoral y la voluntad popular

La alternancia en el poder y la legalidad de las elecciones son pilares de nuestra democracia. La intervención no solo vulneraría el derecho del pueblo a elegir a sus representantes, sino que también constituiría un acto antirrepublicano. Respetar la voluntad popular es fundamental, y cualquier intento de alterar este equilibrio debe ser rechazado independientemente de la ideología política partidaria de ciertos iluminados y llegados recientemente a este ámbito.

Mecanismos institucionales y judiciales

La existencia de causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación demuestra que los mecanismos institucionales están funcionando. Cualquier disputa debe resolverse a través de las vías judiciales ordinarias, no mediante la intervención federal. Queda más que claro que, utilizar esta herramienta como un medio de castigo político sería un retroceso en la consolidación de nuestras instituciones democráticas.

La oposición y la falta de propuestas

Es importante señalar que la oposición en Formosa ha fallado en presentar propuestas concretas y viables. A menudo, sus acciones se limitan a denuncias mediáticas, desconectándose de las realidades del interior profundo de la provincia. Esta falta de alternativas reales solo contribuye a la polarización y no ofrece soluciones para el desarrollo provincial como al progreso de su población.

En resumen y en base a estos criterios fundamentales, el pedido de intervención en Formosa no solo es un ataque a la autonomía provincial, sino que también desdibuja los principios democráticos que deben regir nuestro país.

Es fundamental que los ciudadanos y los actores políticos respeten la voluntad del soberano y trabajen en el fortalecimiento de las instituciones, en lugar de buscar soluciones fáciles que amenazan nuestra democracia.

En tiempos de incertidumbre, el respeto por la autonomía y la legalidad debe prevalecer, garantizando que la voz del pueblo sea escuchada y respetada.

Como en una parábola, donde cada acción tiene sus consecuencias, debemos comprender que el camino hacia la justicia y la equidad no se logra a través de la intervención, sino mediante el diálogo, el respeto y la construcción conjunta de un futuro mejor.

¿Y ustedes que opinan?







