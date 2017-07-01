Solicitan a ARCA medidas paliativas moratoria amplia y alivio fiscal para contribuyentes y sectores productivos formoseños

El presidente de la Federación Económica de Formosa, CP Enrique Zanin, indicó que tras una reunión mantenida junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, se determinó la presentación de un petitorio formal ante las autoridades de ARCA y la Agencia Formosa, medidas paliativas moratoria amplia y alivio fiscal para contribuyentes y sectores productivos formoseños.

Explicó que el documento expresa la profunda preocupación existente en los sectores comerciales, industriales, productivos y profesionales frente a la delicada situación económica y financiera que atraviesa el país, la cual impacta directamente en las pequeñas y medianas empresas, emprendedores y contribuyentes.

Zanin sostuvo que entre los principales puntos planteados en el petitorio se solicita la implementación urgente de medidas paliativas que permitan aliviar la carga financiera y fiscal de los contribuyentes, posibilitando la continuidad de la actividad económica formal y el sostenimiento del empleo.

Asimismo, detalló que se pidió la implementación de una amplia moratoria impositiva y previsional, la reducción de tasas de financiación aplicables a los planes de pago, el otorgamiento de plazos razonables para la regularización de obligaciones fiscales y previsionales, además de la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y embargos de cuentas bancarias que agravan aún más la situación financiera de las empresas.

También remarcó que el documento solicita revisar inspecciones y determinaciones de oficio correspondientes a períodos anteriores, cuyos intereses acumulados en muchos casos superan ampliamente el capital reclamado, dificultando seriamente el sostenimiento económico de las firmas locales.

Finalmente, el titular de la FEF valoró la unidad alcanzada entre las distintas instituciones firmantes y consideró fundamental generar espacios de diálogo institucional y mesas técnicas de trabajo que permitan construir herramientas fiscales razonables y sostenibles para todos los sectores involucrados.



