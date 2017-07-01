Formosa será sede de histórica cumbre internacional de rugby, llega la mesa directiva de UAR

El próximo jueves 21 de mayo, la ciudad de Formosa recibirá a la conducción del rugby nacional, internacional y regional en una jornada estratégica que combinará el trabajo con los clubes de base, debate dirigencial y un fuerte respaldo a la gestión federal.

La Unión de Rugby de Formosa (URF) se complace en anunciar la histórica visita oficial de las máximas autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR) a nuestra provincia. La comitiva nacional estará encabezada por su Presidente, Félix Páez Molina, junto al Vicepresidente 1° Fernando Rizzi, el Vicepresidente 2° Jaime Barba, el Secretario Rodrigo Roncero, el Tesorero Matías Gorosito y el Vocal Jorge Luis García Borges.

Este trascendental encuentro contará además con una marcada impronta internacional tras confirmarse la participación especial del Presidente de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), Gustavo Borgognon,y su Gerente Diego Manson, consolidando los lazos deportivos y estratégicos transfronterizos. Asimismo, formarán parte activa de la jornada los Presidentes de las uniones de la región: Francisco García (Unión de Rugby del Nordeste - URNE) e Iván Lambert (Unión de Rugby de Misiones - URUMI).

La intensa agenda programada para el jueves 21 de mayo iniciará con una recorrida de campo, donde la comitiva visitará las instalaciones de diferentes clubes locales, pilares fundamentales del desarrollo, la contención y la inclusión social a través del deporte en nuestra provincia. Posteriormente, las actividades se trasladarán al salón de eventos del Aguará Rugby & Hockey Club, donde se llevará a cabo un encuentro clave con dirigentes de los clubes locales y miembros de la comisión directiva de la URF.

Durante la tarde, se concretará la reunión de la Mesa Ejecutiva del NEA junto a las autoridades de la UAR y la URP. En este espacio estratégico de debate se discutirán las competencias regionales vigentes y se trazarán las líneas de acción para el fortalecimiento del deporte de base.

El presidente de la Unión de Rugby de Formosa, Luis Antonio Scribano, destacó el enorme impacto institucional de este evento: "Es un honor y un hito para el deporte formoseño recibir a las máximas autoridades del rugby nacional. Esta visita ratifica el crecimiento de nuestra Unión y abre las puertas a nuevos proyectos conjuntos para todo el NEA".

Asimismo, Scribano resaltó el valor político de la elección de la sede: "Queremos poner de relieve la profunda visión federal e integradora de la actual gestión de la UAR que, en su primer recorrido institucional por el interior, elige deliberadamente a la Unión de Rugby de Formosa para iniciar su agenda de visitas de campo".

Contacto de Prensa: Unión de Rugby de Formosa (URF)