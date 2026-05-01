SICONARA se pronunció en defensa del federalismo y del respeto a las instituciones provinciales

El sindicato nacional de conductores navales, Seccional Corrientes, lo hizo a través de un documento, donde rechazó el pedido de intervención federal de la provincia de Formosa.

El Movimiento por la Unidad Gremial, entidad integrada por más de 46 gremios federados a la Confederación General del Trabajo (CGT) nacional, hizo público, por intermedio de su coordinadora Estela del Carmen Escobar, un pronunciamiento del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) - Seccional Corrientes.

En ese documento manifiestan su rechazo al pedido de intervención federal a la provincia de Formosa, impulsado por el senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni.

En tal tesitura, la comisión directiva de SICONARA Seccional Corrientes, cuyo secretario general es Exequiel A. Viganotti, expresa su absoluto rechazo a las manifestaciones públicas y acciones promovidas “por un representante del Senado de la Nación”, orientadas a solicitar “la intervención federal de la provincia de Formosa”, por entender que constituyen un grave cuestionamiento a la autonomía provincial y a la voluntad soberana expresada por el pueblo formoseño mediante los mecanismos democráticos vigentes.

“Consideramos que la intervención federal es un instituto excepcional previsto por la Constitución Nacional para circunstancias de extrema gravedad institucional, y que cualquier intento de utilizarlo por motivaciones políticas representa un peligroso antecedente para el sistema republicano y federal que rige en nuestro país”, advierte.

Asimismo, el documento expresa: “La defensa del federalismo no constituye una consigna circunstancial, sino una obligación permanente de todos aquellos que creemos en una Argentina integrada, donde las provincias conserven plenamente las atribuciones que les reconoce nuestra Carta Magna y donde la voluntad popular sea respetada sin condicionamientos ni injerencias externas”.

A la vez que deja en claro que “las diferencias políticas, por profundas que sean, deben canalizarse a través del debate democrático, el respeto institucional y los mecanismos previstos por la Constitución Nacional. Pretender resolverlas mediante medidas extraordinarias implica debilitar la calidad institucional de la República y generar innecesarias tensiones que afectan la convivencia democrática”.

Por ello, exhorta al Gobierno Nacional, al Congreso de la Nación y a todas las fuerzas políticas “a actuar con responsabilidad institucional, preservando el equilibrio federal que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra organización nacional”.

Finalmente, SICONARA Seccional Corrientes reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, del sistema federal de gobierno, de las autonomías provinciales y del derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades.

Por consiguiente, rechazaron “cualquier iniciativa que procure desconocer o alterar esos principios esenciales de nuestra vida democrática”.

El comunicado está rubricado por Viganotti, titular del gremio naval correntino, y por Escobar, secretaria general de SIDOFOR, quien afirmó: “De esta manera se suman las expresiones de repudio hacia las amenazas de violación de la autonomía federal de Formosa, desde distintos ámbitos geográficos del país, y en especial de organizaciones obreras regionales y nacionales”.











