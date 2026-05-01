La CGT Formosa condenó el “bochornoso y vergonzoso” proyecto de intervención federal

Nuevamente, la Delegación Regional de la central obrera emitió un comunicado donde repudió la iniciativa del senador libertario Paoltroni, “una operación mediática y legislativa” que no reúne el apoyo para su tratamiento, porque no existen argumentos que lo respalden.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa, tras una reunión de comisión de la mesa directiva, se expresó a través de un comunicado respecto del proyecto de intervención de la provincia de Formosa, afirmando que se trata de “bochornosa y vergonzosa operación mediática y legislativa”.

La misma es impulsada por el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, conjuntamente con la oposición local, en contra del Gobierno de Formosa, sin embargo, no logró obtener ningún apoyo en el Senado, por lo que su tratamiento se postergaría hasta nuevo aviso.

Esto significa que la iniciativa no reúne los argumentos mínimos, poniendo al desnudo que se trata de una operación “golpista” por parte del senador por la minoría Paoltroni, ya que no existen las condiciones requeridas por la misma Constitución Nacional, señalaron desde la central sindical.

También manifestaron que es una “infamia” intentar ir contra “la propia autonomía provincial”, ante lo cual, se unieron en “un apoyo incondicional”, que defiende los preceptos contenidos en la Carta Magna provincial, sindicalistas, intendentes, representantes del Poder Legislativo, asociaciones intermedias, entidades nacionales y, en definitiva, el conjunto del pueblo formoseño.

“Esto demuestra, una vez más, que, ante el ataque feroz a las instituciones democráticas y a la provincia, las leyes tienen un sentido de comprensión que se encuentra por encima de los distintos pensamientos y diferencias que puedan existir en el marco de una verdadera democracia”, acentuaron.

Es decir que el sistema democrático “nos contiene a todos a pesar de nuestras convicciones políticas”, sin embargo, desde la oposición “esto no lo entienden” e intentan “estos personajes, a través de este tipo de iniciativas, atacar el federalismo con relatos mentirosos y engañosos”.

Esta metodología también es utilizada por el propio Gobierno nacional, ya que “es el primero en degradar con sus acciones y omisiones al pueblo argentino”, advirtieron.

Después, al resaltar “la debilidad política del proyecto”, recordaron que, quienes “pretenden ser defensores de la democracia, son los mismos que abandonaron la Convención Constituyente” que reformó la Constitución Provincial en el 2025.

En ese “ámbito de discusión de las distintas opiniones, faltaron el respeto a sus propias voluntades y no participaron, por lo que es evidente que su propósito nunca es debatir ideas ni acercar propuestas superadoras, sino que su intención es destruir un modelo inclusivo, popular y equitativo que abarca a todos los ciudadanos; y solo les importa luchar por sus intereses personales”, repudiaron.

“Somos conscientes de la unidad que debemos respetar en defensa de nuestra provincia”, aseveraron, dejando en claro que “tenemos una sociedad integrada y esclarecida que no va a resignarse frente a ataques irracionales, ni ceder por arranques oportunistas que pretenden desestimar la voluntad popular que apoya a esta gestión de Gobierno”.

Esta sólida defensa, afirmaron contundentes, se basa en que el pueblo acompaña al Modelo Formoseño, “que es encabezado por un auténtico formoseño, el gobernador Insfrán”.



