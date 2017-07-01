Secuestraron motocicletas y motopartes en Clorinda y la capital provincial

Los procedimientos se realizaron en el marco de operativos preventivos e investigativos

El personal policial recuperó tres motos y motopartes vinculadas a distintas causas judiciales, durante intervenciones concretadas en Clorinda y la capital provincial.

El primer caso se produjo en el barrio Toba de la segunda ciudad, donde personal de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana secuestró una moto denunciada como sustraída, que estaba abandonada en la avenida Marana y colectora, donde fue fundamental la participación ciudadana.

En otro hecho, integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco sacaron de circulación una motocicleta de 110 cilindradas, al mando de una mujer, que tenía pedido de secuestro en una causa por “Retención Indebida”, según la base de datos de la Dirección General de Informática Policial.

Por su parte, el personal de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, recuperó partes de una Corven Mirage denunciada como robada en jurisdicción de la Comisaría Primera.

La moto estaba completamente desarmada y fue reconocida por su propietario: asiento, ruedas, horquilla, tanque de combustible, manubrio, amortiguadores, entre otros repuestos.

Además, los investigadores individualizaron al presunto autor del ilícito, domiciliado en el barrio Simón Bolívar.

Por último, personal de la Delegación 8 de Octubre, del Departamento Informaciones Policiales secuestró una motocicleta, de 110 cilindradas, en el barrio urbanización España, sustraída del barrio Fray Salvador Gurrieri.

Todos los procedimientos fueron documentados con intervención de Policía Científica y los rodados quedaron a disposición de la Justicia provincial.