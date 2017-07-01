Clorinda: Eficaz accionar policial terminó con detenidos y bienes recuperados

• Los objetos serán restituidos a sus propietarios

Efectivos de la brigada de investigaciones y personal de guardia de la Comisaría Territorios Nacionales esclarecieron dos ilícitos y recuperaron elementos denunciados como sustraídos, tras rápidas tareas investigativas en la segunda ciudad.

Como resultado de las averiguaciones, los uniformados identificaron y aprehendieron a dos hombres mayores de edad, quienes están vinculados a causas judiciales por “Hurto” y “Robo con escalamiento”.

En uno de los procedimientos, los policías secuestraron una amoladora marca Bosch, con disco de corte para piedra, denunciados como robados.

En otro hecho, se recuperó una notebook marca Lenovo modelo V15 G2 ITL, también sustraída.

El rápido trabajo investigativo permitió esclarecer ambos ilícitos y recuperar los objetos, que serán restituidos a sus propietarios.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







