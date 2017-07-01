El Departamento Informaciones Policiales cumplió 56 años al servicio de la comunidad

• La ceremonia se realizó en el Salón del Circulo de Oficiales de la Policía de Formosa

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, junto al jefe y subjefe de policía, presidió el acto por el “56° Aniversario del Departamento Informaciones Policiales.

La ceremonia se realizó este martes, a las 9:00 horas, en el salón de usos múltiples del Círculo de Oficiales de la Policía de Formosa, que contó con el acompañamiento de jefes de las distintas áreas de la fuerza, oficiales superiores, jefes, personal subalterno en actividad, retirados, exjefes, y familiares de los agasajados.

Por su parte, el diácono permanente de la Pastoral Policial, Roberto González, realizó la invocación religiosa y bendición de los certificados de reconocimiento que fueron entregados a los exjefes y a las distintas delegaciones, reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.

También se escucharon los conceptos del Jefe del Departamento Informaciones Policiales, Comisario General Nicolino Domingo Arias, y cerró la ceremonia el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González.