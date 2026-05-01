Detuvieron a un sujeto, secuestraron un rifle y municiones durante un allanamiento

Fue en el marco investigativo de una causa por “Violación de Domicilio e Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”

Efectivos de la Sección UEAR Villa General Urquiza detuvieron a un hombre, secuestraron un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la investigación de una causa judicial.

El procedimiento se concretó en la mañana de este sábado, alrededor de las 08:40 horas, sobre un camino vecinal de esa localidad, en un allanamiento dispuesto por la Magistratura interviniente.

En el lugar, los uniformados fueron recibidos por una mujer, quien autorizó el ingreso al inmueble, durante la requisa los investigadores secuestraron un rifle calibre 22, municiones del mismo calibre y elementos vinculados a la investigación.

También detuvieron a un sujeto imputado en la causa investigada, luego en el allanamiento se contó con la colaboración de personal de la Delegación UEAR Posta Cambio Zalazar y de la Sección San Martín Uno.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia donde permanece alojado, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de Las Lomitas.