Secuestran carne caprina y elementos de faena en Bartolomé de las Casas

• Fue en el marco de una causa por abigeato calificado

Efectivos de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales (U.E.A.R) Bartolomé de las Casas allanaron un inmueble por un caso de abigeato calificado y secuestraron producto cárnico caprino, elementos de faena y otros objetos de interés para la investigación.

Se concretó el jueves último, a las 12:15 horas, según lo ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial.

La medida fue llevada a cabo por los mencionados policías, con la colaboración de miembros de la Delegación Loma Monte Lindo en el inmueble de los imputados y en presencia de testigos.

Allí secuestraron media res de un animal caprino, la cabeza del mismo ejemplar, menudencias, dos cuchillos tipo carnicero, una motocicleta de 110 cilindradas con manchas compatibles con restos biológicos, prendas de vestir con rastros de sangre y grasa animal, más una bolsa con residuos cárnicos recientemente manipulados.

También se efectuó una inspección comparativa entre la majada (rebaño) de los imputados y la del denunciante, donde se constató que los animales de los imputados presentan pelaje oscuro y negro, mientras que los del damnificado poseen pelaje blanco con manchas marrones y señal distintiva tipo “horqueta” en la oreja izquierda.

Estas diferencias permitieron establecer que el animal faenado no pertenece a la majada de los acusados, sino al denunciante.

El procedimiento fue debidamente documentado por el personal policial y siguen las diligencias investigativas a fin de secuestrar el resto del producto cárnico correspondiente a un segundo animal sustraído.







