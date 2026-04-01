Aprehendieron a un individuo y secuestraron herramientas

• Fue el resultado de un arduo trabajo policial

Integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales esclarecieron un caso de robo que terminó con un detenido y diversos objetos recuperados.

Tras la denuncia radicada por el damnificado, se inició una serie de tareas de campo por parte de los investigadores y alrededor de las 11:00 horas del viernes último localizaron al presunto autor y lo aprehendieron.

Luego, la continuidad de las pesquisas condujo al personal policial hasta las inmediaciones de la avenida Esteban Laureano Maradona y Segunda, donde un vecino entregó voluntariamente varios objetos que había adquirido de buena fe.

Entre los elementos recuperados estaban una hidrolavadora y una motoguadaña, en tanto que integrantes de la Policía Científica realizaron las pericias.

El detenido y los objetos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.