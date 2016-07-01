Operativo sanitario de castración, antirrábica y desparasitación en el Antenor Gauna

En la mañana del jueves, el Municipio capitalino llevó a cabo otra jornada de castración de animales de compañía, en la ocasión en el barrio Antenor Gauna, cumpliendo con los turnos distribuidos la semana pasada en el marco del programa Orientame, oportunidad también en la que se desparasitó y vacunó contra la rabia.

Catalina Espinoza, Directora de Zoonosis y Protección Animal de la comuna, precisó “la castración es importante por la misma salud pública, ya que previene el abandono de animales, la sobrepoblación, el deambular por las calles con el riesgo de accidentes de tránsito, mordeduras, desparramo de basura y contagio de enfermedades”, detalló. “También la desparasitación es importante, porque las mascotas conviven con las personas, y de hecho hay mucha incidencia de parasitosis en los niños por el mismo contacto”.

“Con respecto a lo anterior – agregó – también está la rabia que es una zoonosis grave y letal, por lo que existe un programa de vacunación masiva y gratuita en todo el país, y nosotros, como municipio y parte de la red, brindamos tanto nuestra sedes y el espacio en estos operativos que llevamos a los barrios. Y esto está controlado gracias a los programas de vacunación que desarrollamos, si no sería otra la realidad”, enfatizó.

“Es para destacar también cómo disminuyó la población de animales callejeros que, si bien todavía existe, ya no es lo mismo que hace diez años atrás, y esto es gracias a la decisión política que se tomó desde la Municipalidad al encarar este programa de equilibrio poblacional”, aseguró Espinoza para concluir.



