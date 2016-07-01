El Gobernador encabezará el acto por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

La Dirección de Ceremonial del Poder Ejecutivo, confirmó que el próximo lunes 25 de mayo, desde las 9 horas, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará el acto oficial con motivo del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en el Mástil Municipal de la ciudad capital, ubicado en la intersección de las calles San Martín y avenida 25 de mayo.

De acuerdo al cronograma, desde las 8:15 horas, será la concentración de delegaciones de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, escolares, estudiantiles y pueblo formoseño, en el mismo Mástil.

Desde las 8:40 horas, será la llegada de las autoridades e invitados especiales; y, a partir de las 9 horas, arribará el Gobernador quien oficiará de anfitrión del izamiento de los Pabellones Nacional y Provincial a los sones del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa.

Además, un estudiante estará a cargo del recitado de una poesía alusiva y un funcionario provincial será el encargado de brindar unas palabras a los presentes.



