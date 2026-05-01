“Se quebró la mafia desde adentro” en la UNaF

Se agudiza la crisis institucional y peligra la continuidad académica en la casa de estudios nacional, con el actual rector y varios decanos suspendidos por 90 días.

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) viene atravesando días turbulentos luego de que la Justicia Federal dispusiera el procesamiento sin prisión preventiva del rector Augusto Parmetler, y de su esposa, Zully Rivero, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la designación de cargos públicos. Como medida cautelar, ambos fueron apartados de sus funciones por el término de 90 días.

Del mismo modo, tres decanos –los de las Facultades de Humanidades, Recursos Naturales y Administración, Economía y Negocios- también se encuentran suspendidos por el Consejo Superior por presuntas irregularidades debido a inconsistencias detectadas en la documentación para acceder los cargos docentes.

En ese sentido, el doctor en Ciencias de la Educación Mario Olmedo, profesor universitario e investigador de amplia trayectoria, denunció que “hace rato que la Universidad Nacional de Formosa está con problemas de gobernabilidad, debido al modelo de gestión que tiene la gente que (está en la conducción), la cual se acapara de eso, descuida los objetivos, maquilla las leyes a su manera y sacó todo tipo de participación a los claustros”.

“La UNaF le dio la espalda a todo esto y se organiza en forma elitista –declaró-. Se dibuja lo que es un Consejo Superior, un Consejo Académico y los centros de estudiantes, además de que se combate a los gremios representativos y le cortan las alas a todo el mundo”.

Planteó que “con eso se pretende que las cosas vayan bien cuando hace rato que está esta gente en el Gobierno de la Universidad. Y lo que pasó ahora es que se quebró la mafia desde adentro. Esos sectores comenzaron a cuestionar todas las cosas, aparecieron las trapisondas que estaban en las bambalinas, en la parte administrativa, en las compras, las licitaciones, los despilfarros y las designaciones”.

Además, “hubo corte de relaciones con los gremios, las agrupaciones estudiantiles y los servicios masivos que presenta, como fue el caso del comedor universitario y las becas estudiantiles”.

Ante ello, puso de relieve que se debe “dejar de lado toda esa lógica mafiosa”, para que la institución funcione “como corresponde, conforme a las leyes y a lo que hacen las grandes casas de estudios, tomando en serio lo que es una Universidad pública nacional”.

Destacó que la UNaF “tiene gente de altísimo nivel académico” y cuenta con la posibilidad de “montar los mejores posgrados y proyectos de investigación”, ampliando así su zona de cobertura e instalando “agencias en el interior para que los egresados secundarios” accedan a Tecnicaturas y a las demás carreras que ofrece.

“Todas estas cosas inmovilizan a cualquier familia que seguramente va a hacer un esfuerzo más y terminará enviando a su hijo a estudiar a un lugar donde pueda garantizarle un futuro”, elucidó, por último.



