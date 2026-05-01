Respecto a la semana pasada, los casos COVID- 19 se contabilizaron sin cambios

Piden a la población reforzar la prevención y estar al día con los refuerzos de las vacunas, de acuerdo al esquema recomendado.

En un nuevo parte, se informó que en la última semana se han realizado 1065 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultado positivo a coronavirus, con un índice de positividad de 0,19%.

Los dos casos registrados corresponden a la ciudad de Formosa. Además, el informe oficial dado a conocer este domingo 10, indicó que en la actualidad hay dos casos activos.

Se han registrado dos altas médicas, no hay pacientes internados y las llamadas de seguimiento clínico diario a pacientes diagnosticados con la enfermad es de 13.

Finalmente, se actualizó que en la provincia se llevan 153.57 casos diagnosticados, 152.097 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus. Estas cifras corresponden al período, desde que se inició la pandemia al día de la fecha.



