La Subsecretaría de Empleo firmó un convenio de prácticas para estudiantes de Diseño del Instituto Albertazzi

Las mismas iniciarán el lunes 11 de mayo y se desarrollarán hasta el mes de noviembre. Además de la actividad puntual, los futuros diseñadores podrán capacitarse en el marco de las diversas propuestas de dicha cartera provincial.

El pasado jueves 7 de mayo, la Subsecretaría de Empleo de la provincia y el Instituto Superior de Arte (ISA) “Alberto Albertazzi” firmaron un convenio en el marco de las Prácticas Profesionalizantes de estudiantes de la Carrera de Tecnicatura Superior en Diseño de Comunicación Visual.

Esta instancia es relevante y trascendente porque implica una significativa fortaleza en la formación del perfil profesional del futuro egresado de la carrera, que además contará con las capacitaciones que ofrece la Subsecretaria.

Del acto, participaron María de los Ángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaria de Empleo; la directora de Empleo, Camila Sofía Ayala; el director del ISA, Sergio Irala; el coordinador de Carreras Técnicas, Roque Leguizamón; la diseñadora de la unidad curricular Prácticas Profesionalizantes, Eugenia Iurilli; personal de la Subsecretaría y estudiantes de la carrera competente.

Al respecto, Vicentín dialogó con AGENFOR y detalló que este convenio es un trabajo articulado con el Instituto para estudiantes de segundo año de la carrera mencionada que estarán haciendo sus prácticas profesionales en la cartera a su cargo, más puntualmente, en el área de Asesoramiento y Marketing “y trabajando junto con los emprendedores que tenemos desde la Casa del Emprendedor”.

Las mismas iniciarán el próximo lunes 11 de mayo y se extenderán hasta noviembre de este año pero se realizará por grupos ya que, en total, son 27 educandos y, por una cuestión de espacio físico, se dividirán de esta manera.

“Los jóvenes van a tener un acercamiento a lo que es el mundo real, porque lo que nos planteaban los profesores cuando vinieron a hablar con nosotros es que ellos tienen la teoría y siempre hacían proyectos basándose en lo que sería un emprendimiento y hoy tienen la posibilidad real de poder trabajar con un emprendedor, de acompañarlo durante medio año y poder llevar adelante todo el proceso que ellos harán una vez que se reciban”, aseveró.

Y garantizó que los estudiantes estarán, de manera constante, acompañados por personal de la Subsecretaría y monitoreados por un tutor que ya cuenta con experiencia en esta actividad.

“Hasta fin de año va a estar en vigencia este acuerdo, cuando también los alumnos finalizan ya sus prácticas profesionalizantes y, además, van a estar participando de los diferentes cursos, capacitaciones y actualizaciones en habilidades blandas que brinda la Subsecretaría de Empleo a través del Centro Integral para la Empleabilidad”, explicó.

Y concluyó: “Porque tenemos esa visión de que el alumno salga con una formación completa que pueda atravesar y caminar sus prácticas profesionalizantes como también adquirir herramientas que le permitan ya entrar a lo que el mundo laboral está requiriendo”.

Por su parte, el director del ISA, Sergio Irala, consideró que esta firma es “primordial y fundamental” porque formalizó la posibilidad de que los estudiantes realicen sus prácticas profesionalizantes en un organismo provincial con competencia en el mundo laboral.

“Es un espacio en donde van a recibir, aparte de las diferentes áreas que tiene la Subsecretaría de Empleo, también capacitaciones, entonces eso va a fortalecer mucho los aprendizajes y los perfiles profesionales que estamos formando en esta carrera particularmente”, analizó.

Asimismo, el profesor puso en valor que, en dicha cartera, estén trabajando tres diseñadores egresados de la institución que podrán “hacer la devolución de lo que recibieron en su formación gratuita, que es lo que ofrece el Instituto como parte del Ministerio de Cultura, Educación y la Provincia”.

“Así que para nosotros es una felicidad encontrarnos con egresados del Instituto quienes también transmitieron un mensaje motivador para los que van a transitar estas prácticas profesionalizantes en estos espacios de la Subsecretaría; estamos ampliamente felices por esta apertura y esta posibilidad que va a enriquecer y va a fortalecer la enseñanza gratuita aquí en Formosa”, cerró.



