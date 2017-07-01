Se estrenará el documental “Viacrucis Formoseño: El más profundo” en el Cine Teatro Italia

El próximo jueves 4 de junio a las 20.30 horas se realizará el avant premier del documental “Viacrucis Formoseño: El más profundo”, una producción independiente impulsada por la productora formoseña Mixtura y Trama. La presentación tendrá lugar en el Cine Teatro Italia, con entrada libre y gratuita.

La obra propone una aproximación humana, espiritual e histórica a una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia, poniendo el foco en las voces de quienes formaron parte de esta experiencia que trascendió generaciones y alcanzó reconocimiento internacional.

El proyecto comenzó a gestarse a fines de enero de 2026, cuando el periodista y fotógrafo contemplativo George Hamilton Pérez presentó la propuesta a Karina Rocío Scozzina, sobrina de Monseñor Pacífico Scozzina, quien acompañó y aceptó el desafío desde el primer momento.

“Este documental nace desde el afecto y la necesidad de preservar una memoria viva. No buscamos hacer una obra solemne, sino profundamente humana. Queríamos que sean los protagonistas quienes cuenten la historia y transmitan lo que significó el Vía Crucis para tantas personas”, expresó George Hamilton Pérez, realizador del proyecto.

La producción se llevó adelante en tiempo récord, con jornadas intensas de grabación y más de mil kilómetros recorridos por distintos puntos de la provincia durante el verano formoseño. Los primeros testimonios registrados fueron los de Baby Rivarola y Raquel Ramírez, históricos colaboradores del Vía Crucis Formoseño, quienes marcaron el tono emocional del documental.

Desde la producción remarcaron que esta obra no pretende ser definitiva, sino abrir un camino para futuras investigaciones y registros audiovisuales sobre el legado espiritual y cultural de Monseñor Scozzina y el impacto social del Vía Crucis Formoseño.

“El documental es también una posta. Sabemos que quedaron muchas historias afuera por cuestiones de tiempo, pero ojalá este trabajo motive a otros a seguir contando esta epopeya formoseña”, agregó Pérez.

El nombre de la productora, Mixtura y Trama, hace referencia a la diversidad cultural y humana que conforma la identidad de Formosa, concepto que atraviesa toda la narrativa de la película.

La avant premier será abierta al público y contará con la presencia de realizadores, colaboradores y protagonistas de esta historia colectiva.

Ficha del evento

Documental: Viacrucis Formoseño: El más profundo

Fecha: Jueves 4 de junio

Hora: 20.30 hs

Lugar: Cine Teatro Italia

Entrada: Libre y gratuita

Producción: Mixtura y Trama

Realización: George Hamilton Pérez