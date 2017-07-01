La Municipalidad intensificó el mantenimiento de espacios verdes en distintos puntos de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad capitalina, acentuó su tarea este martes en plazas, plazoletas, parterres, paseos y predios distribuidos por la ciudad, poniéndolos a puntos con tareas de mantenimiento general, limpieza, embellecimiento y el cuidado de árboles previo a un trabajo de inspección.

El desmalezado de grandes predios y espacios lindantes a escuelas, capillas y centros de salud se ejecuta de manera permanente, este martes en los barrios República Argentina, Antenor Gauna, Namqom, Divino Niño, Lotes 110 y 111, Fontana, San Juan Bautista, 8 de Marzo, López Guaymas, y sobre las avenidas 28 de Junio, entre Av. Italia y Av. Néstor Kirchner; sobre Av. Pueyrredón, entre Av. Gutnisky y Av. Néstor Kirchner, y Av. Kirchner, entre Silvestre Güemes y Av. 28 de Junio.

Por su parte, los trabajos de jardinería y mantenimiento se llevaron a cabo en los barrios 8 de Marzo, sobre Masferrer y Trinidad González, Virgen de Itatí, B° Venezuela en Capilla Santa Rita, en plazas del B° República Argentina, sobre las avenidas Soldado Formoseño, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo. Además en la Rotonda de la Cruz, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y dependencias comunales.

En lo que respecta a los riegos, se hizo lo propio en el Paseo San Martín (mercadito), sobre las avenidas 9 de Julio, Arturo Illia, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo, en la plazoleta Héroes de Malvinas, Cementerio 2 de Noviembre (Circuito Cinco), y en otras plaza y paseos distribuidos en la ciudad.

Finalmente, los trabajos de poda correctiva, previa inspección, se ejecutaron sobre tres ejemplares en los barrios 7 de Noviembre y Simón Bolívar, dos en el B° Mariano Moreno, y en los barrios 2 de Abril, San Miguel, San Francisco y 8 de Octubre Bis, uno en cada conglomerado, complementando con un destronque en el B° Facundo Quiroga.



