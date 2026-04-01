Se desarrolló con éxito el Especial Patrio del Mercado Comunitario de Emprendedores

Dentro del evento organizado en el Galpón “G”, hubo un concurso de empanadas, del cual participaron diez emprendedores gastronómicos, con un balance positivo.

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), cuyo espacio fue impulsado por el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, vivió este último fin de semana su Especial Patrio, donde la principal propuesta fue un concurso de empanadas, con el objetivo de apoyar a la gastronomía local.

Desde las 19 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, dio inicio esta edición especial que dejó un balance positivo. En dicho evento se conjugó el sabor de las tradiciones argentinas, además, se presentaron artistas en vivo y distintos sectores de emprendedores estuvieron acompañando su diseño orientado a apoyar lo local.

Como también para que las familias lo disfruten, ya que “es un espacio para compartir”, subrayó Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, al brindar declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En esa línea, destacó el éxito de esta “segunda edición donde el Gobierno dice presente a una apuesta muy importante para el rubro de los gastronómicos, sobre todo, a los que se dedican a las empanadas”, quienes en esta oportunidad concursaron, participando unos “diez emprendedores”.

Resaltó que ellos se animaron al reto de innovar y también comentó que “una de las condiciones dentro del concurso fue que utilizaran productos de la zona”. Un destacado jurado tuvo a su cargo elegir la empanada más innovadora.

Las ediciones especiales del MCE recordó que son “los primeros dos fines de semana de cada mes en el Paseo Costanero”, y fundamentó que los emprendedores que participan de estos espacios “son aquellos que se capacitan y se forman con nosotros en la Casa del Emprendedor”.

Allí se trabaja desde un primer diagnóstico, el logo, la presentación del producto, como así también se los capacita en ventas, indicó Vicentín. Es decir que se “aprovecha estos espacios de fines de semana como una herramienta más para que el producto de un formoseño llegue a otro formoseño”, subrayó

Por tanto, con esa intención se gestó esta propuesta del Gobierno provincial en la cual marcó que también la localidad de Herradura dijo presente, ya que nos “acompañó con una propuesta”.

Asimismo, adelantó que el próximo sábado 9 “estaremos en el Mercado Comunitario de Emprendedores de Pozo del Tigre”, en donde se llevará a cabo “también el Festival de la Empanada”.

Posteriormente, se planifica continuar visitando a otras localidades, como por ejemplo, Pirané.

Por último, brindó detalles de cuáles son los sectores que se encuentran en las ediciones especiales en el Galpón “G”. Allí hay un espacio de juegos para niños, otro que es oriental, después un patio cervecero, a los que se suman sectores artesanales, autóctonos y otro matero.

En resumen, “la idea es integrar a la familia” a esta acción, con el fin de ellas pasen una “jornada agradable”.







