Repudio a la intervención federal: “Paoltroni quiere destruir a Formosa”

El senador nacional libertario promueve esa acción a nivel nacional. También se lo calificó de ser “un intruso porque es de otra provincia”

Los pueblos originarios que habitan el suelo formoseño rechazaron de manera rotunda el pedido de intervención federal de la provincia. En ese sentido, se siguen sumando expresiones de repudio generalizado al proyecto de ley presentado por el senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni.

Tal es el caso de Victoria Coquero, una referente de la etnia Pilagá de la comunidad del barrio Qompi de Pozo del Tigre, localidad del Departamento Patiño, quien aseguró contundente que la intención de Paoltroni “es destruir a Formosa”; y lo calificó de ser “un intruso porque es de otra provincia”.

Sin embargo, como una integrante más de los pueblos originarios “no se lo vamos a permitir”, enfatizó contundente, ya que “no lo reconocemos como formoseño a esta persona egoísta y ambiciosa”.

Del mismo modo, “nadie de nosotros le cree nada a ninguno de los dirigentes de la oposición” local, porque “jamás nos han ayudado”, sino que “es la gestión del gobernador Gildo Insfrán la que nos garantiza nuestros derechos”, acentuó.

Por ello, llamó a sus hermanos a seguir defendiendo al Modelo Formoseño que “siempre está presente con nosotros”, ya sea, “en salud, educación, viviendas”, etcétera, “al igual que tenemos en la provincia la Ley Integral del Aborigen, N° 426”, norma que reconoce los derechos de los pueblos originarios.

Por tanto, resumió que, como “militante peronista, defenderé al Modelo Formoseño y al gobernador Insfrán que día a día trabaja por su pueblo”.

En cambio, contrastó que “a nivel nacional, somos ignorados y nos quieren eliminar”. Justamente el presidente Javier Milei desfinanció programas esenciales destinados a comunidades aborígenes del país.

Ante esto, puso en valor que el Gobierno de Formosa solventa la asistencia que se brinda a través del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, mediante el cual se distribuyen módulos alimentarios de forma directa a familias de las etnias Wichí, Pilagá y Toba.



