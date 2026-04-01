González denunció un abandono de las fronteras por parte de las fuerzas federales

Además, habló del proyecto de intervención federal de Formosa y advirtió la gravedad institucional que implicaría esta acción política.

Al referirse a la investigación por la caída de una avioneta en territorio salteño, a pocos kilómetros del límite con Formosa, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge Gonzalez, denunció el desamparo en políticas de seguridad por parte del Gobierno nacional y aseveró que fue la Policía de Formosa quien dio la primera respuesta en esta situación que fue alertada por los vecinos de la zona en puestos provinciales de cercanía.

“Nosotros fuimos los que tuvimos que poner en alerta de esa situación a las autoridades pertinentes”, señaló; y ratificó que “hay un abandono de nuestras fronteras” siendo que “lo único que están pidiendo es hacer controles de alto impacto para las redes sociales”.

En ese marco, el funcionario cuestionó la estrategia nacional en seguridad y consideró que existe, en efecto, una concreta disminución de controles en puntos clave del norte argentino.

Y resaltó, además, el escenario de Gendarmería Nacional en este región cuando señaló que, en localidades como Clorinda, hay menos presencia operativa lo que, analizó, “debilita la prevención de delitos complejos como el contrabando y el narcotráfico”.

Intervención federal

En otro orden, en declaraciones recogidas por AGENFOR, Gonzalez repudió los planteos de intervención federal en Formosa al mismo tiempo que realizó una advertencia sobre la gravedad institucional de este tipo de medidas.

“Me parece importante que hablemos de lo que significa esto: que vos en tu casa hayas permitido darle cobijo a una persona que no es de tu familia y que, sin embargo, llegue un momento en que, cualquier día, esté tratando de desalojarnos de nuestra propia casa para quedarse con ella. Eso es simplemente lo que está pasando”, sostuvo.

Y añadió: “Considera que no somos lo suficientemente adultos, pensantes, libres como para tomar las propias decisiones quienes conformamos esta provincia, esta gran familia que es la formoseña”.

En ese sentido, el Ministro aseveró que “ninguno de los argumentos” que brinda quien promueve la intervención “tiene su consistencia”.

“Simplemente está tratando de cuidar sus intereses y la obtención del lucro que es lo único que lo mueve. El resto es pavada. Así que tomemos conciencia de lo que esto significa, por eso es bueno conversarlo”, ratificó.

Y profundizó: “Una intervención federal es un remedio que está previsto en la Constitución Nacional, pero que es un caso extremo y de muy escasa utilización porque tiene que ser restrictiva la interpretación de las causales para poder llevar adelante esta acción”.

Al cerrar, Gonzalez manifestó que esta acción implica “quitarle a las autonomías provinciales la posibilidad de ser ellas” por lo que “las causales son gravísimas” y “cuyo cumplimiento y prueba tienen que ser extremadamente profundas y analizadas en detalle, cosa que no se da en esta situación”.



