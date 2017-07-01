Se abrió una muestra de grabado en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard”

Se trata de una actividad que se enmarca en el Día Internacional de los Museos, donde también se incluyó la presentación de una orquesta de cámara.

La licenciada Graciela Buiatti, directora de Patrimonio Socio Cultural, informó que en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard”, ubicado en Avenida 25 de Mayo y la calle Belgrano de la ciudad de Formosa, se abrió este martes 19 una muestra de grabado.

Al respecto, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que estará abierta al público en el Salón Auditorio de dicho museo durante todo este mes de mayo y hasta el 19 de junio.

Y detalló que la muestra pertenece al taller de esa técnica artística organizado por la Subsecretaría de Cultura, que se enseña en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, y está a cargo del profesor Norberto Fando.

Buiatti invitó a toda la comunidad a esta actividad cultural y también a participar del taller de grabado así como de los otros que están abiertos al público.

Los horarios del Museo son desde las 8 a 12 y de 15 a 19 horas, que abre sus puertas todos los días, incluso feriados.

Por otro lado, la funcionaria consignó que el 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, por ese motivo, “en la provincia de Formosa tenemos actividades en todos los museos tanto de la ciudad capital como el interior provincial”.

Cabe recordar que “los museos son instituciones sin fines de lucro y de acceso gratuito”, en donde se llevan adelante múltiples actividades, “desde encuentros de danza, presentaciones de libros, visitas guiadas, muestras de las distintas indumentarias”.

De esa manera, entonces se está celebrando “este día tan importante con el objetivo de concientizar a la población de que los museos son instituciones donde se resguarda el patrimonio”, acentuó, así como también en ellos se promueve la difusión de la historia de la provincia, la región y el país.

Del mismo modo, estos espacios acrecientan su patrimonio, a través del apoyo de la población en cuanto a donar registro de fotografías, documentos, objetos que den testimonio de la historia de la provincia o el lugar.

En ese sentido, resaltó la importancia del apoyo de la comunidad para tal fin, y agregó, por último, que desde la Dirección de Patrimonio Socio Cultural también se fomenta este tipo de acción en todos los lugares.

Para eso se vinculan con los Municipios, las Comisiones de Fomento y los Centros Culturales, “a fin de que cada lugar tenga resguardada su historia”, concluyó.

Presentación de una orquesta de cámara

Por su parte, el profesor Daniel Rojas contó que “fue una jornada muy linda” la que se vivió en el Museo, donde se llevó adelante una presentación musical en el marco de la apertura de la muestra de grabado.

La realizó una orquesta de cámara integrada por “un grupo reducido de nuestra orquesta que funciona en el Teatro de la Ciudad, de los talleres de violín y de n’vike”, comentó.

“Así que elegimos a algunos músicos que ya llevan tiempo tocando y conformamos esta pequeña orquesta de cámara, que se denomina así porque precisamente se compone de pocos músicos”, explicó.

Y agregó que “fue una jornada muy linda” la que se vivió en el Museo.























