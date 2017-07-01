De la Rosa: “La gente tiene que elegir entre comer, comprar un medicamento o pagar las tarifas”

Los legisladores formoseños justicialistas, junto a sus pares de La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para establecer en el Norte Grande una tarifa diferencial en los meses de mayor consumo eléctrico, ante los continuos incrementos que decreta el Gobierno libertario.

La diputada nacional de Unión por la Patria-Formosa Graciela de la Rosa se refirió al trabajo desarrollado en la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Energía de la Cámara Baja, donde en el dictamen del bloque de UP se incorporó el régimen de tarifas eléctricas diferenciales para el Norte Grande Argentino.

De la Rosa, junto a los legisladores formoseños Graciela Parola y Luis Basterra, además de diputados de las provincias de La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca, presentaron el proyecto de régimen tarifario para el consumo de energía eléctrica en el Norte Grande Argentino.

Propone una reducción del 50% de las tarifas de los usuarios con subsidios (familias con ingresos menores a 4.300.000/3 CBT) en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; así como una alícuota cero del IVA en las boletas de luz para los usuarios sin acceso a gas natural.

Del mismo modo, plantea que los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al coeficiente de variación salarial (Indec) y no excluye los beneficios otorgados por otras normas.

Según se detalló, será financiado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (Ley 15.336) mediante el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales.

De acuerdo a lo recabado por AGENFOR, durante su exposición de la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Energía, De la Rosa cuestionó fuertemente al Gobierno del presidente Javier Milei, al comparar valores entre las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, denunciando que en estos años de gestión libertaria las tarifas eléctricas registraron “aumentos del 10.000% en potencia, 2300% en generación y 8000% en transporte”.

Advirtió, en ese sentido, que “la gente tiene que elegir entre comer, comprar un medicamento o pagar las tarifas” y rechazó de manera tajante que mientras se siguen reduciendo los subsidios “a los que menos tienen” para “cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, la gestión de Milei les garantiza “rentabilidades en dólares o retornos extraordinarios a las empresas generadoras de energía”.

“Esa es la injusticia que estamos viviendo en la Argentina”, fustigó la legisladora nacional y dilucidó que ello se manifiesta en “todas las políticas públicas” que lleva adelante el Gobierno nacional, por cuanto “se sacan impuestos a los que más tienen y a las grandes empresas, no a quienes van al almacén a comprar una leche, un paquete de fideos o de arroz”.

“La gente de carne y hueso no es tenida en cuenta”, lamentó y, respecto de la iniciativa presentada, remarcó que “es absolutamente necesario corregir estas cuestiones que no solamente tienen que ver con el clima, sino también con lo social”, porque el Norte Grande no cuenta con gas natural.

“Estamos hablando de servicios públicos y de usuarios cautivos que tienen que pagar estas mayores tarifas para garantizar retornos extraordinarios a las empresas generadoras”, concluyó.



