Sale fin de semana del 16 de mayo - El error silencioso que afecta tu bolsillo cada mes

En un contexto donde llegar a fin de mes cuesta cada vez más, muchas personas creen que la clave para cuidar la economía está simplemente en gastar menos. Pero ¿qué podemos hacer cuando el gasto es inevitable?

Descuentos, cuotas sin interés o promociones especiales pueden transformar una compra en una oportunidad de ahorro o en una pérdida silenciosa. En ese punto aparece lo que algunos especialistas llaman “el costo invisible de no aprovechar”. No se trata de un gasto extra evidente, sino de dinero que se deja de ahorrar por no utilizar herramientas disponibles.

Por ejemplo, pagar al contado una compra que podría haberse hecho con descuento o en cuotas sin interés implica, en la práctica, perder un beneficio concreto. Y aunque esa diferencia no siempre se percibe en el momento, se acumula con el tiempo.

El ahorro mes a mes que suma

En Formosa, uno de los casos más visibles de esta dinámica se puede notar con las promociones asociadas a fechas clave. Mientras muchas entidades bancarias concentran sus beneficios en momentos puntuales, algunas propuestas logran sostener oportunidades a lo largo de todo el año. Es el caso del Banco Formosa, que en fechas como el Día del Padre, Día del Amigo, Día de la Madre o del Padre, Navidad, Semana Santa o el inicio de clases —con el tradicional “Mochilazo”— activa promociones con descuentos que pueden alcanzar el 25% de reintegro y opciones de financiación en 3 o 6 cuotas sin interés, según la ocasión.

En ese sentido, contar con la tarjeta Visa y Chigüé del Banco Formosa, permite hoy a muchos clientes acceder a este tipo de beneficios y ahorros mes a mes, y se convierte en una herramienta concreta que ayuda a muchas familias a hacer rendir más sus ingresos. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor: elegir cuándo, cómo y con qué medio de pago realizar una compra puede marcar una diferencia clave a lo largo del año.



