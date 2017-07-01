El centro de salud San Antonio dio inicio a la Semana Mundial del Parto Respetado

En el 2026 la fecha se extiende entre el 18 y el 24 de mayo, con el lema “el respeto al parto comienza con tu poder elegir” que tiene por objetivo para visibilizar y promover los derechos de las personas gestantes, sus bebés y familias durante el embarazo, parto, nacimiento y puerperio.

Para dar marco a la conmemoración, el centro de salud del barrio San Antonio, comenzó con las actividades programadas, brindando una charla a la comunidad, en especial a las embarazadas y a sus acompañantes con el fin de informar, reflexionar y generar espacios de diálogo sobre la importancia del parto respetado y los derechos establecidos en cuanto a esta temática.

El encuentro fue organizado de manera conjunta por las áreas de Obstetricia y Psicología del efector sanitario, con la colaboración de un equipo multidisciplinario integrado por pediatras, médicos clínicos y enfermeros. Durante la actividad, se apuntó a la concientización y se hizo hincapié en el respeto por la libertad de elección y por la vida de cada embarazada, de sus bebés y de sus familias, durante el parto, el nacimiento y el puerperio.

Cabe recordarse que, en la Argentina, según la Ley N°25.929 el parto humanizado y respetado significa que la persona gestante tiene derecho a recibir información clara sobre cada intervención, decidir sobre su propio cuerpo siempre que sea seguro, expresar por quién desea estar acompañada, tener contacto inmediato con su bebe y tener una atención humanizada, digna y segura.

En ese sentido, el referente del consultorio de psicología, el licenciado Lucas Obregón, quien fue uno de los expositores de la charla, comentó el parto respetado es la atención centrada en la persona gestante y su bebé “respetando los tiempos biológicos, emocionales y culturales”.

Por eso “como venimos haciendo cada año desde el centro de salud, hablamos de los derechos de la persona embarazada, recalcando que es clave que reciba información precisa y adecuada sobre el momento que atraviesa, y destacando que debe ser tratado en cada uno de esos momentos: embarazo, trabajo de parto y posparto, con total respeto y privacidad”, señaló.

Dio a conocer que, desde el servicio a su cargo, se habló puntualmente de la contención emocional que debe tener la gestante, antes, durante y después del parto, teniendo en cuenta que hay varios trastornos que pueden presentarse en esas etapas.

También, se trató la importancia del acompañamiento a estas personas y a su entorno, con el propósito de generar un espacio familiar donde el nacimiento se desarrolle lo más natural posible.

Asimismo, entre los puntos abordados, el equipo se refirió a la violencia obstétrica que se manifiesta durante las prácticas deshumanizadas o intervenciones innecesarias, como el maltrato verbal, la falta de información, o la o la vulnerabilidad de derechos.

En el cierre “hablamos sobre lo que es el trabajo interdisciplinario y la importancia del mismo, debido a la participación conjunta de las distintas especialidades como la obstetricia, la medicina, la enfermería, y la psicología, entre otras tantas disciplinas que hacen su aporte para brindar una atención cada vez más integral y humanizada”.







